Il 30 marzo la MTB italiana in cittÃ  con la 27^ edizione della Marathon Parco dei Monti Ausoni e Lago di Fondi

La Marathon Parco dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, prevista per il prossimo 30 marzo compie un importante upgrade, un passo dovuto considerando che la prova pontina è alla sua 27esima edizione. La gara di fine marzo assume infatti importanti valenze: innanzitutto perché assegnerà i titoli regionali per il gravel attraverso l’abbinata Strade Bianche del Lago di Fondi, allestita in concomitanza. Poi perché varrà quale tappa inaugurale della Race Cup Mtb Centro Italia, oltre che seconda prova del Trofeo dei Parchi Naturali. Inoltre il percorso gravel varrà quale prova jolly del New Marathon Lazio.

Tante inerenze e tanti significati per una gara che nel corso degli anni è entrata nel cuore degli appassionati non solo laziali, soprattutto per il suo profilo pressoché completamente pianeggiante, sterrato per oltre l’80% e adatto a tutti. La distanza principale, sia per le mtb che per le gravel, è di 72 km per la maggior parte disegnati all’interno del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, mentre per il tracciato Point to Point è di 59 km e ricalca quello lungo fino al 50° km per poi svoltare verso destra e procedere direttamente verso l’arrivo. Il disegno del tracciato è molto veloce ma non va sottovalutato soprattutto in caso di pioggia. Previsto anche un percorso cicloturistico di 20 km. Epicentro per tutte le gare è il Campeggio Sant’Anastasia da dove ci si sposterà verso Via Scafa dove verrà dato il via alle ore 10:00.

La manifestazione, che lo scorso anno vide i successi di Vittorio Carrer e Mara Parisi, ha un costo di partecipazione di 35 euro, fino al 27 marzo, in loco si pagheranno 40 euro. Premiazione per i primi 3 assoluti e i primi 5 di ogni categoria dei due percorsi. Tanti potranno anche approfittare per fare un giro per il centro storico di Fondi, ormai uno dei luoghi più frequentati dagli appassionati delle ruote grasse.

Per informazioni: Cicloamatori Fondi, https://www.marathonlagodifondi.it/.