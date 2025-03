Al via la 4^ edizione di "Metti un frutto sotto il banco" con gli incontri sull’educazione alimentare

È ufficialmente iniziato questa mattina, con il primo incontro presso l'I.C. “Milani”, il progetto "Metti un frutto sotto il banco", promosso dal MOF e dal Comune di Fondi. La biologa nutrizionista Martina Parisella ha coinvolto gli studenti in una lezione interattiva sull'importanza di una sana alimentazione e del consumo di frutta e verdura.

Il sindaco Beniamino Maschietto, l'assessore alle Attività Produttive Stefania Stravato e il direttore del MOF Roberto Sepe hanno dato il benvenuto agli studenti e ai docenti. Un ringraziamento speciale è stato rivolto alla dirigente scolastica Nicolina Bova per l'ospitalità e l'entusiasmo dimostrato.

Il nostro obiettivo – ha dichiarato il direttore del MOF, Sepe - è quello di educare le nuove generazioni a essere ambasciatori di uno stile di vita sano e sostenibile. Nei primi tre anni abbiamo avuto l'opportunità di incontrare oltre 3000 studenti, contribuendo a costruire una solida consapevolezza sull'importanza di una corretta alimentazione.

Il progetto ”Metti un frutto sotto il banco” – hanno aggiunto il sindaco Maschietto e l’assessore Stravato - è un’iniziativa che unisce teoria, pratica e creatività. Questo progetto educativo, che siamo riusciti a portare avanti senza interruzioni dal nostro insediamento ad oggi, è diventato un appuntamento fisso e atteso, in grado di coinvolgere non solo gli studenti, ma anche le loro famiglie, contribuendo a diffondere buone pratiche alimentari che si riflettono nella quotidianità di tanti cittadini.

Giunto alla quarta edizione per l’anno scolastico 2024/2025, il progetto si rivolge agli alunni delle scuole primarie del territorio. L’iniziativa mira a sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza di una sana e corretta alimentazione, incoraggiando il consumo di frutta e verdura e rafforzando il legame tra salute e sostenibilità. A tal proposito a tutti gli studenti che hanno aderito sono stati consegnati dei sacchetti di frutta fresca.

Oltre agli incontri informativi, che proseguiranno nelle prossime settimane nelle altre scuole della città, il progetto consiste in un concorso in cui studenti delle scuole primarie potranno esprimere la propria creatività attraverso disegni, elaborati scritti e prodotti multimediali sul tema della sana alimentazione, da presentare singolarmente, in gruppo o con la classe.

I tre migliori elaborati saranno premiati con riconoscimenti per l'acquisto di materiali didattici e una fornitura di prodotti ortofrutticoli. Prossimo appuntamento giovedì 20 marzo presso l'istituto comprensivo Garibaldi.