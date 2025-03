Al via il bando della Regione Lazio “Voucher per lo Sport”

Una delle più importanti operazioni a sostegno dello sport di base messe in campo negli ultimi anni dalla Regione Lazio: grazie alla visione e all’impegno dell’Assessore allo Sport, Turismo e Ambiente, Elena Palazzo, prende il via il bando pubblico “Voucher per lo Sport”, un’iniziativa fondamentale per incentivare l’accesso alla pratica sportiva tra i ragazzi dai 6 ai 18 anni.

Con un investimento complessivo di 30 milioni di euro nell’ambito del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 – suddivisi in 10 milioni di euro all’anno per tre anni – verranno messi a disposizione voucher del valore massimo di 500 euro per ogni giovane beneficiario.

La Regione Lazio continua a investire sullo sport di base come strumento di inclusione sociale e benessere per i giovani. L’obiettivo è garantire a tutti, con particolare attenzione ai ragazzi provenienti da contesti familiari in difficoltà economiche e sociali, la possibilità di praticare sport gratuitamente presso Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (ASD/SSD) ed Enti del Terzo Settore (ETS) accreditati.

Questa iniziativa rappresenta un’opportunità straordinaria per il nostro territorio e per le famiglie che vogliono offrire ai propri figli la possibilità di praticare sport senza barriere economiche. Ho l’onore di far parte del comitato tecnico tra la regione Lazio e Sport e Salute che ha collaborato alla stesura di questo importante bando. Grazie al lavoro e all’impegno dell’Assessore regionale Elena Palazzo, lo sport di base torna al centro delle politiche pubbliche, come strumento di crescita sana e inclusione sociale. Invito tutte le associazioni e i giovani del nostro Comune a partecipare a questa importante iniziativa che valorizza lo sport come diritto di tutti.

Lo dichiara il consigliere comunale e provinciale di Fratelli d’Italia Avv. Luigi Vocella nonché membro del comitato tecnico di controllo tra la Regione Lazio e Sport e Salute.