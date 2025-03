Monte San Biagio: il gruppo consiliare "Liberi e Uniti" in merito al parcheggio zona Castello

Nel Consiglio Comunale del 10 marzo, il gruppo consiliare "Liberi e Uniti" ha votato favorevolmente la variazione di bilancio disposta con la DGC n. 18 del 21 febbraio 2025, necessaria per la richiesta del mutuo di 124.000 euro alla Cassa Depositi e Prestiti, resosi indispensabile per il completamento del parcheggio in zona Castello.

Un voto dettato per senso di responsabilità nei confronti dei cittadini, che non possono essere penalizzati da ulteriori ritardi e incertezze. Il parcheggio di via Ferdinando II è un’opera necessaria per migliorare la viabilità, garantire la sicurezza stradale e soprattutto facilitare l’accesso ai mezzi di soccorso: per questo motivo, il completamento dei lavori deve essere una priorità assoluta.

Tuttavia, non possono essere ignorati errori di valutazione con cui è stata gestita l’intera operazione. Dopo il finanziamento del primo lotto, l’Amministrazione contava su un ulteriore contributo regionale, annunciato con certezza ma mai concretizzato. Un eccesso di ottimismo? O forse una fiducia incautamente riposta in rapporti politici rivelatisi fragili? Qualunque sia la spiegazione, resta un dato di fatto: il finanziamento del secondo lotto non è mai arrivato e il nostro Comune è stato costretto a correre ai ripari ricorrendo a un mutuo.

Per il futuro, auspichiamo che le scelte amministrative siano basate su valutazioni più concrete e non su aspettative politiche prive di solide garanzie, evitando annunci propagandistici privi di sostanza.

Soprattutto, ci auguriamo che i lavori del parcheggio vengano ultimati con la massima celerità, senza ulteriori intoppi e disagi per la nostra comunità.