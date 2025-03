Tiero (FdI) sul San Giovanni di Dio: a breve parte il day surgery e nuovi servizi per potenziare l'ospedale

Anche a Fondi stiamo mantenendo gli impegni assunti nei diversi incontri che hanno riguardato il presidio ospedaliero 'San Giovanni di Dio'. É intenzione dell’amministrazione regionale e della direzione dell'Asl di Latina dare corso al potenziamento della struttura. A breve partirà il day surgery, nella fase iniziale una giornata a settimana di chirurgia plastica e una di chirurgia generale, alle quali appena possibile si unirà la vascolare. Così come a breve si procederà alla modifica del piano di riorganizzazione della rete ospedaliera (come da richiesta formulata dal sottoscritto nell'odg approvato dal Consiglio regionale) individuando il terzo presidio ospedaliero della provincia di Latina nei nosocomi di Fondi e Terracina, aggiungendosi agli attuali presidi Dea di II livello a Latina e di I livello a Formia. Possiamo assicurare che saranno potenziati anche altri servizi indispensabili. E' in atto una sinergia senza precedenti tra Regione Lazio, Comune di Fondi e Asl di Latina per migliorare l'offerta sanitaria sul territorio.

Alle parole facciamo seguire i fatti. Intendo ringraziare il Dg Asl Sabrina Cenciarelli, come anche l’amico sindaco di Fondi, Beniamino Maschietto, gli amici consiglieri Stefano Marcucci, Luigi Vocella ed il presidente del comitato pro ospedale Lucio De Santis. Insieme uniti riusciamo a portare a casa risultati importanti per la comunità fondana.