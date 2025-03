Il 4 aprile Federico Vergari presenterà "Vittorie Imperfette" e parlerà ai ragazzi di provvidenziali sconfitte

Venti biografie di atleti che non si sono mai arresi, storie di sportivi famosi che hanno appassionato e continuano ad appassionare i tifosi di tutto il mondo: da Marco Pantani ad Assunta Legnante, da Michael Jordan a Tazio Nuvolari, da Novak Djokovic e Alex Zanardi.

Se ne parlerà venerdì 4 aprile a Palazzo Caetani in occasione di un evento organizzato dal Comune di Fondi per celebrare la Giornata Mondiale dello Sport che ricorre il 6 aprile.

Protagonista di una mattinata dedicata ai più autentici valori dello sport, ma anche alla lettura e alla riflessione, il giornalista Federico Vergari che presenterà, dinanzi ad una platea di studenti delle scuole superiori, il suo ultimo lavoro: “Vittorie Imperfette – Storie di donne e di uomini che non si sono arresi” (Lab DFG).

Il testo, con prefazione di Sandro Fioravanti, narra in maniera scorrevole e coinvolgente vicende di infortuni, guerre, conflitti interni e incidenti risultati, al termine della carriera di ogni atleta, non sconfitte, ma occasioni di crescita per i protagonisti che hanno saputo trovare le motivazioni per riscrivere la propria esistenza. Le vicende sportive diventano il “pretesto” per affrontare temi esistenziali e universali.

Federico Vergari è un giornalista freelance e attualmente scrive di sport, cultura e attualità. Ha lavorato presso l’Associazione Italiana Editori curando undici edizioni di “Più libri più liberi”, la fiera dell’editoria indipendente. Collabora con il Salone del Libro di Torino e con l’organizzazione della kermesse “Spiegamelo! Festival della divulgazione” che si tiene ogni anno a Salsomaggiore Terme. Ha pubblicato, oltre a “Vittorie imperfette” nel 2020 anche “Le sfide dei campioni. Emozionanti imprese tra i grandi dello sport” nel 2019.

L’evento avrà inizio alle 10:30, è dedicato alle scuole ma è aperto anche agli esterni mediante prenotazione all’indirizzo e-mail relazioniesternecomunedifondi@gmail.com.

Introdurrà l’incontro l’assessore allo Sport Fabrizio Macaro. Faranno un breve saluto al pubblico il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, il senatore Claudio Fazzone, l’eurodeputato Salvatore De Meo, l’assessore alla Cultura Vincenzo Carnevale e il sindaco di Formia nonché presidente del Sistema Bibliotecario del Sud Pontino che ha supportato l’evento Gianluca Taddeo. L’evento è patrocinato dalla Regione Lazio, dal Coni e dal Parco naturale regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi.