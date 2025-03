Domenica 30 la "Marathon dei Monti Ausoni e Lago di Fondi" tutta pianeggiante

Una sfida quasi tutta in pianura, una delle pochissime che il calendario italiano della mtb propone. Questo è la Marathon dei Monti Ausoni e Lago di Fondi che si correrà domenica prossima con ritrovo al Campeggio Sant’Anastasia. La prova, tappa della Race Cup Mtb Centro Italia e del Trofeo dei Parchi Naturali, propone infatti un percorso di ben 72 km completamente pianeggiante, dove è il ritmo a fare la differenza. In alternativa si possono scegliere i tracciati da 59 km oppure 20 km, quest’ultimo solo cicloturistico.

In queste ore stanno arrivando nella sede della società organizzatrice le iscrizioni delle varie società, non solo laziali perché la gara di Fondi ha ormai una valenza nazionale e lo dimostra anche la provenienza dei vincitori dello scorso anno, Vittorio Carrer e Mara Parisi. L’appuntamento è in Via Scafa, sede di partenza e arrivo con il via che verrà dato alle 10:00.

Le iscrizioni sono ancora aperte al costo di 35 euro con chiusura giovedì 27 marzo. Attenzione però perché la Marathon laziale avrà un robusto contorno, a cominciare dalla prova gravel, sempre su 72 km che avrà valenza di campionato regionale e che inoltre sarà prova jolly del New Marathon Lazio che ha preso il via domenica scorsa a Pico (FR). Inoltre sono previste anche la prova per Esordienti e Allievi, sull’identico tracciato del percorso cicloturistico e la 4 Baby Short Track del Lago, prova per i più piccoli allestita insieme all’Happy Bike. Ritiro di numeri e pacchi gara già al sabato, dalle 16:00 alle 19:30 oppure domenica a partire dalle 7:30. Premiazione per i primi 3 assoluti e i primi 5 di ogni categoria dei due percorsi, con medaglia finisher per i primi 400 arrivati.

Per informazioni: Cicloamatori Fondi, https://www.marathonlagodifondi.it/.