Mercoledì 26 la giornata conclusiva del progetto sul Bullismo promosso dalla FIDAPA all'Istituto Garibaldi

Si terrà mercoledì 26 marzo, dalle 9:00 alle 13:30, presso l’aula magna dell’Istituto comprensivo Garibaldi, la giornata conclusiva del progetto educativo “Di pari passo – Rispetto, regole e dignità della persona.Bullismo e cyberbullismo: conoscerli per sconfiggerli” promosso dalla sezione Fondi – Lenola – Sperlonga della FIDAPA.

Dopo il tour dello scorso anno, che ha visto centinaia di studenti di quarta elementare protagonisti di una full immersion su un tema tanto delicato quanto d’attualità, per la Garibaldi arriva la sintesi del percorso: un momento in cui genitori, docenti, esperti, istituzioni e ben 250 ragazzi potranno confrontarsi per trarre i frutti e le conclusioni del lavoro svolto.

Promotrice del percorso di prevenzione l’Associazione FIDAPA che in questo progetto si è proposta come anello di congiunzione tra istituzioni, scuole e famiglia allo scopo di portare ogni singolo attore della filiera a vivere un momento di formazione volto a fornire gli strumenti per riconoscere e intercettare segnali e indizi di bullismo, anche in stato embrionale.

Parteciperanno all’incontro conclusivo tanti di coloro che hanno collaborato al progetto: Alex Arduini, assistente sociale specialista, Tommaso Malandruccolo, sostituto commissario del commissariato di Polizia di Fondi e Igino Amicucci, psicologo e psicoterapeuta, che interloquiranno con la vicepresidente del sodalizio organizzatore Rosa Maiorino la quale avrà il compito di moderare e introdurre i lavori.

In rappresentanza delle istituzioni, che hanno interpretato un ruolo fondamentale del progetto, saranno presenti il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e la presidente della commissione Pari Opportunità e Parità di Genere Mariapalma di Trocchio.

Un progetto prezioso – ha commentato quest’ultima – e non lo dico in quanto socia della FIDAPA o consigliera ma perché ho avuto modo di vivere i vari percorsi toccando con mano il vivo interesse da parte degli studenti e la grande professionalità dei relatori. Un sentito ringraziamento va alle scuole del territorio che sentono come una priorità la questione della prevenzione in materia di bullismo

Prenderanno inoltre la parola sia l’attuale presidente della locale sezione della FIDAPA, Maria Antonietta Parisella che la past presidente Loreta Lauretti.

L’evento si inserisce nell’ambito di un progetto nazionale promosso nel triennio 2023-2025 e volto ad approfondire il tema della “cultura del rispetto, delle regole e della dignità, condizione indispensabile per una sana convivenza e per una società migliore”.

Il progetto generale ha coinvolto oltre 500 studenti degli istituti comprensivi Milani, Garibaldi e Giovanni XXIII.