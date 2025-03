Appello del sindaco e dellâ€™assessore Macaro alle associazioni cittadine per i Voucher sportivi della Regione Lazio

Ricordiamo alle Associazioni sportive dilettantistiche (ASD), alle Società Sportive Dilettantistiche (SSD) e agli Enti del Terzo settore (ETS) operanti sul territorio (e regolarmente iscritti per le ASD/SSD al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche e per gli ETS al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) che c’è ancora tempo fino alle 16:00 del 2 aprile 2025 per accreditarsi sull’apposita piattaforma messa a disposizione da Sport e Salute S.p.A e consentire nei prossimi mesi alle famiglie interessate di richiedere i Voucher per lo sport della Regione Lazio.

Si tratta di un’iniziativa promossa dalla Direzione regionale Affari della Presidenza, Turismo, Cinema, Audiovisivo e Sport grazie ad un cofinanziamento dell’Unione Europea (Programma FSE+ della Regione Lazio 2021-2027).

Quella offerta dalla Regione è una preziosa opportunità tanto per le associazioni quanto per le famiglie – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore allo Sport Fabrizio Macaro – invitiamo le realtà sportive ad aderire numerose per tendere la mano a chi ha meno possibilità economiche ma desidera far fare sport ai propri figli con tutti i benefici che ne conseguono.

L’Intervento prevede l’erogazione di Voucher del valore di 500 euro in favore di giovani dai 6 ai 18 anni, con priorità per i soggetti appartenenti a nuclei familiari che versano in condizioni di svantaggio economico e sociale, per lo svolgimento gratuito di attività sportiva presso le ASD, SSD ed ETS che si siano precedentemente accreditati.

La piattaforma dedicata all’accreditamento delle associazioni è raggiungibile al seguente indirizzo https://bandi.sportesalute.eu

Alla base dell’intervento, come riferito nella nota ufficiale della Regione Lazio, vi è la consapevolezza che lo sport ricopre un ruolo fondamentale, rappresentando uno dei più importanti strumenti educativi e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico. Infatti, lo sport favorisce lo sviluppo delle capacità di integrazione e di socializzazione, attraverso il confronto e l’interazione.

"Voucher per lo Sport – Regione Lazio" ha l ‘obiettivo di incoraggiare la pratica dell’attività motoria, fisica e sportiva, quale strumento di promozione del benessere e dei corretti stili di vita, di prevenzione, sviluppo e inclusione sociale, per migliorare il benessere psico-fisico della popolazione, promuovere, attraverso la pratica sportiva gratuita, il diritto allo Sport con particolare attenzione ai giovani che versano in condizioni di disagio economico e sociale, incentivare la pratica sportiva tra i non praticanti, rafforzando così le opportunità di inclusione e autopromozione quale benefici diretti della pratica sportiva anche in termini di prevenzione delle forme di disagio, promuovere uno stile di vita attivo in contrasto alla sedentarietà e supportare le ASD/SSD e ETS di ambito sportivo che operano sul territorio regionale.

Per eventuali richieste di chiarimento scrivere a voucherlazio@sportesalute.eu.