Realizzazione di un nuovo particolarissimo parco che sorgerà a Tumulito “Il Gioco natura della città”

C’è attesa per la realizzazione di un nuovo particolarissimo parco che sorgerà a Tumulito, sul litorale di Fondi. Si tratta di un progetto ideato e realizzato dall’Associazione “Contrada Selvavetere” che, mediante la partecipazione ad un avviso pubblico, si è aggiudicata la gestione del chiosco ubicato in località Tumulito.

Oltre a tutto quanto verrà realizzato all’interno della struttura comunale, il sodalizio presieduto da Giovanni Adiutori ha infatti chiesto all’Ente anche la gestione dell’area adiacente al chiosco: un angolo verde a due passi dal mare. Tra pini, duna, spiaggia e mare, “Contrada Selvavetere”, con il supporto e la collaborazione delle Associazioni Pro-Capratica, “Il cielo è di tutti” e “Progetto Cuore”, sta realizzando, con materiali al 100 per cento ecocompatibili e per lo più di recupero, un parco che possa riportare i bambini a giocare nella natura. Non solo materiali green e ambientazione naturalistica, quindi, ma anche attrazioni volte a far riscoprire ai più piccoli l’importanza di giocare con elementi quali acqua, terra, pietre, legno, sabbia e foglie. Da giorni i membri delle associazioni sono al lavoro per costruire materialmente le attrazioni di quello che hanno definito il “gioco natura della città”.

Dalle indiscrezioni trapelate, casette in legno, sabbiere, una cucina realizzata con materiali di recupero, una postazione per travasi, sculture in legno e tende indiane in cui nascondersi sono alcuni dei particolarissimi giochi che sarà possibile trovare in via Guado Bastianelli, uno degli accessi al mare più frequentati dell’intero litorale. L’atteso taglio del nastro è previsto per il 2 giugno alle 17:30. Il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore al Verde Pubblico Stefania Stravato invitano la cittadinanza a partecipare numerosa all’evento inaugurativo.