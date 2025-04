In arrivo 800 esemplari tra alberi e arbusti nell'ambito del "Progetto Ossigeno"

Con l'ottimo punteggio di 74 che vale il terzo posto in graduatoria, anche quest'anno il Comune di Fondi si aggiudica centinaia tra alberi e arbusti nell'ambito del Progetto Ossigeno della Regione Lazio.

Tre le aree oggetto di un importante rimboschimento: via San Giovanni, il Palazzetto dello Sport e l'istituto comprensivo “Purificato”.

Il primo è un progetto particolarmente sentito in città e riguarda il sito “Fonte Acqua Fontanelle”, meglio noto come Lagurio. Nei pressi di una frequentatissima sorgente, oggi cresce rigogliosa vegetazione infestante e graminacee dove, purtroppo, molte persone abbandonano scarti e rifiuti. La riqualificazione arborea consentirà invece di pulire, piantare 390 tra arbusti e alberi ad alto fusto che andranno a rinverdire e valorizzare un sito di pregio ambientale.

Cespugli di lentisco, agazzino e viburno in grande quantità, alberi di carrubo, tigli e lecci sono alcuni degli esemplari che renderanno il sito più verde. Ad impreziosire l'area, 10 corbezzoli e 7 alberi di giuda, proprio in questi giorni in piena fioritura con il loro meraviglioso colore rosa violaceo come si può notare ammirando le colline che incorniciano la città o in via Igino Cardinale. Quest'ultima, come noto, è stata infatti “colorata” con con gli stessi esemplari, intervallati da lavanda, proprio grazie ad una precedente edizione del Bando Ossigeno.

Il secondo progetto finanziato è stato pensato per rendere più verde la tensostruttura realizzata alle spalle del Palazzetto dello Sport, recentissima e pertanto ancora priva di alberi.

Ben 253 le piante in arrivo in via Mola di Santa Maria dove verranno introdotti perlopiù alberi ad alto fusto, ossia pioppi, aceri, lecci, cerri e tigli, ma anche numerosi arbusti decorativi.

Alberi in arrivo anche presso il plesso Purificato dove la mancanza di verde è fortemente sentita.

Oltre a 14 tra carrubi, corbezzoli e alberi di giuda e a folte siepi di viburno e lentisco, verranno piantati anche 5 ulivi.

Il bando Ossigeno – commenta il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto - è un'opportunità preziosa che, con impegno e progetti di qualità, ogni anno cerchiamo di cogliere. È infatti il terzo anno su quattro che ci aggiudichiamo la possibilità di rendere la nostra città più verde con centinaia di alberi. Ed è una meraviglia ammirare come, a distanza di qualche tempo, i primi arbusti piantati iniziano finalmente a fiorire e a creare coni d'ombra sempre più grandi.