L'ultima conferenza per Fondi 2030: con servizi, nuove tecnologie e inclusione sociale una Città intelligente è possibile

Ottima partecipazione di pubblico, contenuti importanti e ospiti di rilievo per la sedicesima tappa del ciclo di incontri Fondi 2030 con cui il Movimento di Partecipazione Politica Fondi Vera sta affrontando, a cadenza mensile, da Settembre del 2023 i principali temi legati al territorio contestualizzando gli obiettivi dell’Agenda per lo Sviluppo Sostenibile. Un percorso che si è rivelato indovinatissimo e ha permesso di raccogliere idee, suggerimenti e proposte per il futuro della Città.

La Conferenza dal titolo “Servizi e tecnologia per una Città intelligente”, introdotta dalla relazione dello specifico Gruppo di Lavoro illustrata dalla Portavoce Tina Di Fazio, ha registrato gli interventi di imprenditori, giovani studiosi, rappresentanti istituzionali e numerosi Cittadini. Francesco Ciccone, Capogruppo Consiliare di Fondi Vera, ha chiuso i lavori preannunciando i prossimi appuntamenti promossi dal Movimento, ed in particolare l’ultima tappa di Fondi 2030 che sarà dedicata all’Urbanistica ed allo Sviluppo del Territorio con il coinvolgimento di addetti ai lavori e associazioni di categoria.

L’intelligenza a cui si fa riferimento parlando di Città Intelligente è un’intelligenza distribuita, condivisa, orizzontale, sociale e promozionale. Attraverso il web e le nuove tecnologie si facilita l’accesso ai servizi e allo stesso tempo tutto il patrimonio di cui dispone una Città acquisisce un ruolo attivo e diventa collettore e distributore di informazioni. Questo desideriamo che avvenga anche a Fondi, sulla mobilità, sui servizi e l’assistenza al Cittadino, per promuovere l’offerta culturale e turistica e migliorare la gestione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti - commenta al termine dell’incontro la Portavoce Tina Di Fazio.

I contributi e le esperienze, come pure le motivazioni e gli obiettivi di chi è intervenuto, come il Sindaco di Campodimele Tommaso Grossi, il Dottore Agronomo e ricercatore Domenico Terenzio, alcuni imprenditori e giovani professionisti del settore ed i colleghi Consiglieri Comunali Franco Cardinale e Salvatore Venditti, ci hanno permesso di sottolineare buone pratiche che da altri territori potrebbero essere replicate nella nostra Città ma anche di constatare le potenzialità inespresse del nostro comprensorio - dichiara il Capogruppo Consiliare di Fondi Vera, Francesco Ciccone.