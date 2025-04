Per il PD la ripresa delle demolizioni a Quarto Iannotta sono una vittoria della legalitÃ 

Con grande soddisfazione accogliamo la notizia della ripresa delle demolizioni degli immobili abusivi nella periferia di Fondi, un’azione attesa da anni e che segna un passo concreto nella direzione del ripristino della legalità e del rispetto delle regole sul nostro territorio.

La demolizione delle strutture irregolari nell’area di Quarto Iannotta rappresenta non solo un atto doveroso ma anche un messaggio forte contro la criminalità organizzata e l’abusivismo edilizio, che per troppo tempo hanno offuscato l’immagine della nostra città. Il fatto che l’area fosse confiscata dal 2013 e che, nonostante le ordinanze, si fosse trasformata in un complesso abitativo illegale, è la dimostrazione di quanto sia stato urgente intervenire. Desidero ringraziare pubblicamente la Prefettura, la Questura, tutte le forze dell’ordine coinvolte – Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco – per aver intercettato i fondi ministeriali necessari a portare avanti questa importante operazione. La presenza di unità cinofile e personale sanitario ha dimostrato la serietà con cui è stata gestita un’azione tanto delicata quanto fondamentale.

Il Partito Democratico di Fondi ha sempre sostenuto che la legalità non è un’opzione ma una condizione imprescindibile per lo sviluppo sano e giusto di una comunità. Questo intervento è una vittoria per tutti i cittadini onesti e per chi, ogni giorno, si impegna a costruire una città più giusta, sicura e trasparente.

Avanti su questa strada: la legalità non si proclama, si pratica.

Lorenzo Cervi

Segretario del Partito Democratico di Fondi