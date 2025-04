Sperlonga: celebrata la Settimana Verde di AMI

Una visita di gruppo presso il Museo Archeologico della Grotta di Tiberio di Sperlonga ed una passeggiata lungo il primo tratto del sentiero dell’Antica via Flacca fino alla Panchina Gigante: è stata un successo la prima “uscita” della delegazione locale dell’Associazione Ambiente Mare Italia. La giornata, organizzata dal delegato Andrea Izzi, ha visto la presenza anche del presidente dell’Ami, Alessandro Botti.

La zona della Riviera di Ulisse e in particolare di Sperlonga, è particolarmente adatta per iniziative del genere - ha dichiarato il delegato locale dell’Ami, Andrea Izzi - perché grazie alle sue ricchezze storiche, archeologiche e naturali, è in perfetta simbiosi con il significato della giornata di oggi.