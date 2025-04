Domenica 13 ttudenti in piazza per sensibilizzare la collettivitÃ  sul corretto smaltimento delle apparecchiature elettroniche

Gli AMBASSADOR JUNIOR (EPAS) dell' I.I.S. "Gobetti-de Libero" di Fondi, in collaborazione con l’assessorato all’Ambiente del Comune di Fondi e la "De Vizia" Transfer S.p.a., hanno promosso, a partire dal mese di febbraio, una raccolta periodica di rifiuti RAEE, rivolta a tutta la comunità scolastica.

Per sensibilizzare l'intera comunità cittadina alla salvaguardia dell'ambiente e promuovere la cultura del riuso e del riciclaggio, i giovani Ambasciatori saranno in Piazza Unità d’Italia, domenica 13 aprile, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, con un point informativo e di conferimento dei rifiuti R.A.E.E. L'iniziativa gode del patrocinio del Comune di Fondi.

Si ricorda che ogni anno nel nostro paese vengono generate centinaia di migliaia di tonnellate di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, conosciuti con l’acronimo R.A.E.E. (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche o Elettroniche).

I R.A.E.E. possono contenere al loro interno sostanze altamente inquinanti e pericolose, come i metalli pesanti, che rappresentano un potenziale pericolo per l’ambiente, e per questo motivo devono essere trattati e smaltiti correttamente, in modo da ridurne drasticamente la pericolosità. Inoltre, molti materiali in essi contenuti possono essere riutilizzati per altre produzioni: quindi recuperarli ha anche un valore economico.