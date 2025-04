Dal 14 al 16 aprile torna l'Agone di traduzione dal greco

Torna, dal 14 al 16 aprile 2025, il tradizionale e ormai famosissimo Agone di traduzione dal greco, promosso dalla sezione Liceo Classico dell'IIS Gobetti - De Libero di Fondi e ormai giunto alla sua quindicesima edizione.

Sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, concesso da anni per l'alta valenza formativa delle tematiche trattate, la gara si propone di ridare valore ai testi classici per sottolineare quanto grande sia in essi il patrimonio dei valori e delle riflessioni su tematiche attualissime come la giustizia, la costituzione, la democrazia, la cittadinanza. Dal 14 al 16 aprile, il liceo di Fondi ospiterà studenti e docenti provenienti dai classici di diverse regioni d’Italia, che si cimenteranno nella traduzione e nel commento di un brano tratto, per questa edizione, dalle opere di un autore tra Tucidide, Isocrate o Demostene. Il presidente della commissione è il professor Gianfranco Mosconi, docente di Storia Greca presso l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale, coadiuvato dalla prof.ssa Maria Luigia Marino, già Dirigente del Liceo Gobetti, e dal Dottor Fabrizio Petorella, borsista presso l'Istituto Italiano per la Storia Antica di Roma ed ex alunno del Gobetti. Tra gli ospiti negli anni si sono succeduti esperti di diritto ed esperti grecisti, come i professori Massimo Luciani, Giovanni Cerri, Mauro Tulli, Emidio Spinelli, Stefano Petrucciani, Gianfranco Mosconi, Michele Napolitano, Luciano Canfora e il giudice Salvatore Dovere.

Il programma della giornata della premiazione della quindicesima edizione prevede una conversazione tra il prof. Andrea Morrone, ordinario di diritto Costituzionale presso l’università di Bologna “Alma Mater Studiorum” e il prof. Gianfranco Mosconi, sul tema “Le parole sono importanti: libertà d’espressione e democrazia”.

L’agone di traduzione dal greco gode del sostegno economico della Banca Popolare di Fondi, dell’Associazione Degli Ex Alunni Del Liceo Gobetti, dell’Ordine degli Avvocati di Latina, del Lions Club di Fondi e dell’Università della terza età di Fondi ed è patrocinato dal Comune di Fondi con il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto sempre in prima linea nel sostenere la cultura classica e, in generale, le manifestazioni organizzati dagli istituti della città, Non solo, l’evento gode anche del patrocinio dell’Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, dell’AICC di Roma e Historia Magistra di Cassino, all’Ente SCIRE dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale.

Ai sostenitori va il ringraziamento dell’IIS Gobetti-De Libero, nella persona della dirigente del "Gobetti - De Libero", la professoressa Tina Immacolata Abbate e della docente referente, la professoressa Carla Barbarisi.