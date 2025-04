Monte San Biagio: il 12 e 13 aprile la Sagra della Salsiccia “Mi Sa di Buono”

Dopo il rinvio causato dal maltempo, l’Associazione Wake Up – in collaborazione con il Comune di Monte San Biagio e la Pro Loco – è pronta a dare il via alla Sagra della Salsiccia “Mi Sa di Buono”, che si terrà sabato 12 e domenica 13 aprile 2025 nel centro storico del paese. Un intero fine settimana all’insegna del gusto, della tradizione e del divertimento per tutte le età.

Il programma prenderà il via sabato 12 aprile alle ore 18:00 con l’inaugurazione delle mostre fotografiche a cura di Unitre Fondi, Bart Studio, Silvia Persichino, Massimo Daniele e Ciro Gallicola.

Alle 19:00 si terrà il taglio del nastro e l’apertura ufficiale degli stand gastronomici e artigianali.

La serata proseguirà dalle 21:00 con le esibizioni musicali dal vivo di Birra Gratis, Orange8, DJ Paolor e South West Road.

Domenica 13 aprile, gli stand gastronomici e artigianali apriranno alle 12:00, seguiti alle 12:30 da una passeggiata musicale itinerante a cura di Marco Iannucci.

Il pomeriggio sarà dedicato anche ai più piccoli: alle 15:00 si terrà il laboratorio “Piccoli Chef: impariamo a fare le tagliatelle!” a cura della Pro Loco Monte San Biagio, seguito alle 15:30 da uno spettacolo con bolle di sapone e sculture di palloncini.

Alle 16:00, spazio allo show cooking dello chef Gabriele D’Angelis (ristorante “Antipapa”), mentre alle 17:00 partirà il tour guidato “Explore Monte San Biagio” a cura della Pro Loco.

Alle 18:00, si esibirà il Corpo Majorette Crystals di Monte San Biagio, seguito dalle performance musicali di A Nuje Ce Piace O’ Blues, DJ Eugenio M. e DJ Paolor, a partire dalle 19:00.

La serata si concluderà alle 20:00 con l’attesa estrazione della riffa.

Per facilitare la partecipazione, sarà attivo un servizio navetta ed è disponibile l’ampia area parcheggio della stazione.

Un appuntamento da non perdere per scoprire (o riscoprire) i sapori autentici di Monte San Biagio, con la sua celebre salsiccia protagonista di un evento che unisce gusto, musica e

cultura locale.