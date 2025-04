Per l'ascensore della Stazione, ancora inutilizzabile, Fondi Vera sollecita RFI e chiama in causa Maschietto e Cusani

Doveva essere ripristinato il 21 Dicembre 2024. Sono trascorsi inutilmente oltre tre mesi. Da qualche settimana il cartello è cambiato ma il risultato è sempre lo stesso. Purtroppo per noi. L’ascensore del nostro scalo ferroviario è inutilizzabile. Da almeno cinque mesi. Come possono testimoniare i numerosi pendolari fondani che ci hanno segnalato il grave disservizio.

Ieri, 9 Aprile, abbiamo sollecitato per la seconda volta a distanza di un mese Rete Ferroviaria Italiana SpA – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane circa il mancato funzionamento dell’ascensore presso lo scalo ferroviario Fondi-Sperlonga. Unendo la nostra voce a quella di tanti Cittadini amareggiati e che attendono il collaudo (preannunciato per Aprile) che dovrebbe permettere il riavvio degli impianti, che RFI tiene a chiarire “sono stati completamente sostituiti” e sul suo Sito riporta come “per lavori in corso il binario 3 non è accessibile”.