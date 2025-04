Il sindaco Maschietto replica in merito agli Ascensori alla stazione: lunedì il ripristino

In merito al comunicato diffuso dal sindaco di Sperlonga Armando Cusani sul non funzionamento degli ascensori dello scalo ferroviario, il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto precisa che, come stabilito in data 17 marzo 2025, e successivamente comunicato all’Ente, l’impianto tornerà in funzione il prossimo lunedì 14 aprile.

Ringrazio il solerte primo cittadino del comune confinante per l’impegno e l’interessamento – replica il sindaco Beniamino Maschietto - ma il sottoscritto ha tempestato di lettere, telefonate, note e solleciti il settore competente di Rfi fino all’ottenimento dell’obiettivo. Nessun immobilismo o rimpallo, dunque, semmai ho preferito percorrere strade più proficue rispetto al mio collega che sta utilizzando sistematicamente i media per portare avanti una campagna mediatica contro il sottoscritto e contro la Città di Fondi per motivazioni più politiche che di reale interesse collettivo. Colgo occasione per ricordare al sindaco Cusani, che ha elogiato il consigliere Ciccone “il quale ha avuto il coraggio di esporsi, di battersi, di alzare la voce dove altri hanno taciuto” che denunciare disservizi sui social o sulla stampa non risolverà i problemi della città. Lavorare, mediare, interloquire, insistere e, se necessario, battere i pugni nelle sedi preposte, al contrario, talvolta funziona. Quindi ringraziamo il sindaco di Sperlonga per la disponibilità e il consigliere Ciccone per l’ “eroica azione mediatica”, ma il problema è stato risolto senza scomodare il ministero delle Infrastrutture.