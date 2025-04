Il 9 maggio inizierà il nuovo Corso di formazione gratuito “Montare il Cinema”

Associazione Giuseppe De Santis e Spin Lazio Digital Academy raddoppiano. Dopo il successo del Corso di formazione in “Sound Design & Music Production” – diretto da Lilio Rosato e terminato nei giorni scorsi con la consegna degli attestati di partecipazione agli allievi provenienti dalle province di Roma, Latina e Frosinone – i residenti della regione Lazio possono ora prendere parte a una nuova esperienza formativa: “Montare il Cinema”.

Organizzato e coordinato dal segretario dell’Associazione Giuseppe De Santis Marco Grossi, con il tutoraggio di Daniele Nardone, anche il nuovo percorso formativo è gratuito, grazie alla disponibilità dell’AD di Spin Lazio S.r.l. Onorato Biasillo.

Le lezioni, che si svolgeranno a Fondi (LT) presso la sede di Spin Lazio in via Appia lato Itri n°44, avranno inizio il 9 maggio 2025 e si terranno il venerdì pomeriggio e il sabato mattina.

Il Corso – della durata di 18 ore – offrirà una formazione pratica e teorica di base sul montaggio audiovisivo, fornendo agli allievi le competenze essenziali per lavorare nel settore dell’editing video. Attraverso esercitazioni pratiche e analisi di materiale preesistente, i partecipanti impareranno a costruire il racconto visivo e a gestire il ritmo narrativo, la continuità e i tempi cinematografici.

Il percorso didattico è progettato per sviluppare una solida base tecnica e creativa, preparando i corsisti a inserirsi nel mondo del lavoro come montatori, assistenti al montaggio o collaboratori in progetti audiovisivi per cinema, televisione, pubblicità, contenuti digitali e social media. Al termine, i partecipanti avranno acquisito una conoscenza operativa delle principali tecniche di editing, accrescendo così le proprie opportunità professionali nel settore audiovisivo.

Il Corso è diretto da Daniel Alegi, filmmaker ed educatore con esperienza internazionale. Laureato in USA alla Brown University e con un Master in Cinema presso l’Università del Wisconsin-Milwaukee, ha insegnato “Teoria e pratica del cinema” in Università e film school negli Stati Uniti, in Svezia e in Italia. Ha ricevuto premi per la regia, la sceneggiatura, la fotografia e il montaggio di cortometraggi. Come traduttore di sottotitoli ha curato per l’Italia intere serie di “The Simpsons”, “South Park” e “Friends”. È autore del libro “A Cinemahead in Värmland” e di vari articoli pubblicati su riviste di studi accademici e cinematografici. Ha fondato a Los Angeles l’hub di consulenza e mentorship per giovani filmmaker “Cinemahead Lab” e condotto numerosi workshop internazionali. Le sue collaborazioni cinematografiche includono progetti proiettati al Festival di Cannes e premiati al Sundance Film Festival. È stato curatore per il cinema della mostra “Polyphonix 40” al Centre Pompidou di Parigi. Come relatore, ha tenuto seminari e conferenze sullo sviluppo narrativo per scrittori e autori ed è tra i fondatori dello “Youth Cinema Network”, progetto scandinavo a supporto del cinema giovane in Europa. Ha creato Scriptonite, un’app iOS per assistere lo sviluppo visivo di storie cinematiche. Negli ultimi anni, ha esteso la sua attività alle consulenze di storytelling per diversi brand e start-up innovative.

Per informazioni sulle modalità di iscrizione e frequenza al Corso “Montare il Cinema” è possibile contattare Spin Lazio S.r.l. al numero 348.6136965 o inviare una mail a comunicazioni@spinlazio.com