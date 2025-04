Il consigliere Vocella (FdI) propone di aprire i luoghi simbolo della cittÃ  alla politica

Il Consigliere Comunale Luigi Vocella (Fratelli d'Italia) ha presentato una formale richiesta di modifica del "Regolamento per l'utilizzo delle strutture comunali" (Delibera del Consiglio Comunale n. 40/2017), con l'obiettivo di aprire nuovi spazi per l'esercizio della politica e del dibattito democratico nella città di Fondi.

La proposta punta a rivedere l'articolo 2 del regolamento, che attualmente disciplina le finalità d'uso delle strutture comunali. In particolare, il Consigliere Vocella chiede che venga inclusa la possibilità di organizzare eventi promossi da partiti o gruppi politici anche all'interno di luoghi di grande rilevanza storica e simbolica per la città, quali il Castello Caetani, la Biblioteca Comunale "Dan Danino Di Sarra" e il Chiostro di Palazzo San Francesco.

Questi luoghi sono il cuore pulsante della nostra comunità, scrigni di storia, cultura e tradizioni - dichiara il Consigliere Vocella. - È fondamentale che diventino anche teatro di un confronto politico aperto e vivace, dove le idee possano circolare liberamente e i cittadini possano partecipare attivamente alla vita democratica. Non possiamo relegare la politica in spazi marginali, ma dobbiamo portarla nei luoghi simbolo della città, per riavvicinare le istituzioni ai cittadini e promuovere un dibattito costruttivo sul futuro di Fondi.