Aperto il bando per selezionare 30 ispettori ambientali volontari

Da oggi, lunedì 14 aprile 2025, è ufficialmente possibile fare domanda per diventare ispettore ambientale del Comune di Fondi: una figura che opera volontariamente, all’interno dei confini cittadini, in collaborazione con la Polizia Municipale e il coordinamento del settore Ambiente, per vigilare, informare e sensibilizzare la collettività sulle corrette modalità di conferimento dei rifiuti ma anche per prevenire comportamenti irrispettosi e segnalarli all’Ufficiale Giudiziario.

Saranno selezionate, in totale, 30 persone, compresi coloro che sono già in possesso di decreto sindacale precedentemente emesso. Per fare domanda, mediante l’apposita modulistica, da consegnare a mano, per raccomandata o via PEC, c’è tempo fino al 28 aprile 2025.

I candidati, una volta conseguito il decreto di ispettore ambientale, dovranno impegnarsi a garantire 20 ore di volontariato settimanali secondo le disposizioni impartite dal dirigente del settore competente.

Il Comune di Fondi, completate le procedure di selezione, organizzerà un corso di formazione della durata complessiva di 40 ore per tutti i volontari aspiranti ispettori ambientali che sarà tenuto da personale esperto e qualificato individuato dal Comandante della Polizia Locale.

Diverse persone – spiega il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto – ci hanno chiesto di riattivare la figura dell’ispettore ambientale non solo per via del fenomeno dell’abbandono dei rifiuti ma anche perché molti cittadini hanno espresso il desiderio di mettersi al servizio della collettività per dare il proprio contributo e combattere l’azione di incivili e inquinatori seriali. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, insomma, il volontariato è un tipo di attività molto sentita anche in campo ambientale, non soltanto sociale.