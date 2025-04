Dal 19 al 27 aprile la mostra di Onorato D’Ambrosio: Memorie scolpite nel legno

C’è un’arte che nasce dal silenzio, dalla pazienza, dall’ascolto della materia. C’è un uomo che, per tutta la vita, ha lasciato che le sue mani raccontassero ciò che le parole non dicono. La mostra “Memorie scolpite nel legno” è un viaggio nell’universo poetico e profondo di Onorato D’Ambrosio, artigiano, scultore e custode di una tradizione che parla al cuore. Presso la sala terranea del castello Caetani di Fondi, da sabato 19 aprile a domenica 27 aprile 2025, negli orari di apertura del Museo civico.

Evento organizzato dall’Associazione Pro Loco Fondi Aps con il patrocinio del Comune di Fondi, Confcommercio Lazio Sud Fondi, Fondi Più e Regione Lazio.

Nato a Fondi nel 1954, Onorato D’Ambrosio attraversa la vita con l’umiltà e la forza di chi ha conosciuto il valore del lavoro sin da bambino. Meccanico, muratore, uomo del fare, scopre nel legno il compagno più intimo: materia viva, semplice e nobile, capace di accogliere l’anima di chi la lavora.

Le opere in esposizione non sono solo oggetti, ma ricordi intagliati, visioni trasformate in forma, tracce di un’Italia che cambia ma non dimentica. Monumenti, città, strumenti: ogni scultura porta con sé una storia e uno stile inconfondibile, segnato dall’amore per la bellezza nascosta nel quotidiano.

In un tempo in cui tutto è veloce e superficiale, “Memorie scolpite nel legno” ci invita a rallentare, a guardare con occhi nuovi ciò che le mani, quando mosse dalla passione, possono generare.

È un tributo al gesto, alla materia, alla memoria.

È il racconto silenzioso di una vita che ha saputo trasformare la fatica in arte.

La mostra “Memorie scolpite nel legno” si organizza in occasione della settimana di Pasqua e in onore dei festeggiamenti di San Sotero, per celebrare, attraverso l’arte di Onorato D’Ambrosio, il legame profondo tra tradizione, identità e memoria collettiva. Un omaggio alla laboriosità, alla devozione e alla bellezza nascosta nelle radici della nostra comunità, in sintonia con i valori di umiltà e servizio incarnati dal santo nativo di Fondi e XII papa della chiesa cattolica.

Ingresso libero e gratuito negli orari di apertura del Castello Caetani di Fondi - Museo Civico - Per info: 329 776 4644 (anche WhatsApp).