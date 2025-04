Il circolo cittadino del PD aderisce alla campagna “Ma quale casa?” per inserire il diritto all’abitare in Costituzione

Il Partito Democratico di Fondi annuncia con convinzione la propria adesione alla campagna nazionale “Ma quale casa?”, promossa da un gruppo di cittadini – per lo più under 30, ma non solo – che si battono per l’inserimento del diritto all’abitare nella Costituzione italiana.

Di fronte a un'emergenza abitativa sempre più drammatica, fatta di affitti insostenibili, sfratti, precarietà lavorativa e impossibilità di accedere al mutuo, non possiamo più restare in silenzio. Il diritto alla casa deve essere riconosciuto come un bene primario, condizione essenziale per vivere con dignità e per esercitare pienamente tutti gli altri diritti: dallo studio al lavoro, dalla salute alla partecipazione alla vita democratica.

Come raccontano le tante testimonianze raccolte dal Comitato – da Lucia, studentessa del Sud costretta a scegliere tra studio e affitto, a Giovanna, pensionata che non riesce a pagare le medicine e la casa – la questione abitativa tocca tutte le generazioni e fasce sociali. Non è solo una questione giovanile, ma una battaglia di giustizia sociale.

Per questo motivo, il PD di Fondi sostiene l’iniziativa di legge popolare che propone la modifica degli articoli 44, 47 e 117 della Costituzione, per garantire non solo il diritto alla proprietà, ma anche al godimento dell’abitazione, come spazio sicuro, dignitoso, accessibile e funzionale al benessere della persona. È possibile firmare online con SPID sulla piattaforma ufficiale del Ministero della Giustizia.

Inoltre, nei prossimi giorni saranno organizzati a Fondi e nei comuni limitrofi dei banchetti per la raccolta firme in presenza, per permettere a quante più persone possibile di partecipare attivamente a questa importante iniziativa.

Condividiamo l’appello lanciato dal Comitato “Ma quale casa?” e dal suo presidente Mattia Santarelli: è tempo di cambiare le storie che conosciamo già, per scriverne insieme una nuova, dove la casa non è un privilegio, ma un diritto garantito.

Invitiamo tutte e tutti i cittadini di Fondi a informarsi, partecipare e sostenere la raccolta firme per questa proposta di legge costituzionale. Solo con l’impegno collettivo possiamo costruire un Paese più giusto, dove nessuno resti senza un tetto.