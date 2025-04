Nuovi ascensori e completamento restyling della stazione

Come preannunciato dal sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, a seguito della comunicazione ricevuta da Rfi in data 17 marzo, ieri pomeriggio sono entrati in funzione i nuovi ascensori presso lo scalo ferroviario.

Prosegue intanto l’interlocuzione con Rete Ferroviaria Italiana per il completamento del restyling della stazione. Sono infatti ancora in corso i lavori di manutenzione straordinaria dello scalo che comprendono interventi sia estetici che funzionali.

Come è nel mio modo di essere – commenta il primo cittadino – ci tengo molto al rispetto istituzionale tra enti e persone. Non intendo quindi entrare pubblicamente nel merito di un cantiere che è competenza di Rfi. Tuttavia, contrariamente a quanto mi è stato contestato a mezzo stampa e sui social, è stata mia cura chiedere insistentemente il ripristino degli ascensori e dei bagni per garantire, durante lo svolgimento dei lavori, la piena funzionalità dei servizi necessari e indispensabili per tutti i pendolari che frequentano lo scalo. Ringrazio quindi la società per aver mantenuto fede alle “promesse” collaudando e mettendo in funzione gli ascensori nel giorno prestabilito. Preciso, soltanto per chiarezza informativa, che il cartello indicante la riapertura dell’ascensore in data 21/12/2024 era stato affisso da personale di Rfi dopo l’ennesimo guasto. Successivamente, dopo il previsto ripristino, è stato deciso di sostituire gli elevatori con nuovi e più funzionali modelli e questa decisione, che mi ha trovato pienamente d’accordo, ha richiesto tempistiche più lunghe. La pubblicazione delle immagini sui social, non supportata da informazioni corrette e complete, ha poi creato un po’ di confusione. Come sindaco, conscio di quanto l’ascensore fosse importante per tutti i cittadini con problemi di deambulazione e non che frequentano la stazione, ho sempre seguito costantemente la situazione con solleciti e richieste specifiche. Sicuramente l'ascensore non è l'unico problema dello scalo: a pochissimo tempo dall'apertura dei servizi igienici realizzati ex novo all'interno del cosiddetto fabbricato viaggiatori, la gettoniera è stata infatti vandalizzata con nuovi disagi per i pendolari. Al di là del cantiere in corso, stiamo quindi affrontando la questione per prevenire nuove incursioni e, in generale, rendere la stazione più sicura.