Azione in merito allo stato della viabilità in città

Apprendiamo dai giornali che la Provincia di Latina ha definito un piano di recupero della viabilità del territorio reperendo fondi anche per i piccoli comuni. Questo fa piacere, e ci aspettiamo una serie di lavori che necessitano un lavoro urgente e completo, non un semplice “mettere le toppe” oppure “soluzioni sperimentali” che si prolungano per tempo indeterminato e non portano soluzione.

Ci domandiamo anche se l’amministrazione comunale intende anch’essa mettere mano alla viabilità di sua competenza, non solo nella posa dell’asfalto, ma anche tutte quelle strutture complementari, come la sistemazione della segnaletica orizzontale. Vi sono ad esempio punti in cui sono state cancellate parzialmente segnalazioni che vengono spostate in altri punti, creando confusione al conducente. Segnaliamo inoltre che la maggior parte degli attraversamenti pedonali non sono illuminati, per cui spesso, vista anche l’illuminazione stradale carente, il pedone che attraversa al buio la strada, la situazione di parcheggio selvaggio che attanaglia la città, per cui ci sono persone che allegramente lascia in doppia fila la propria auto, oppure proprio sugli incroci, limitando la manovra dei mezzi che sopraggiungono.

Di fronte a tutto questo l’amministrazione Maschietto sa solo mettere limiti di velocità, come è avvenuto in via Diversivo Acquachiara, portando il tratto di sua competenza a 30 km orari, imponendo alle vetture una improvvisa riduzione di velocità visto che pochi metri prima, nel tratto di competenza provinciale, si viaggia a velocità nettamente superiore.

Limiti stringenti di velocità sì, perché quella zona è stata dichiarata tratto urbano, però ci si dimentica di mettere illuminazione e parcheggi.

Fondi in Azione chiede all’amministrazione se contemplano un piano del traffico, e come intendono risolvere queste problematiche, che creano disagio nella cittadinanza.