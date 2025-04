Successo per il convegno sulle modifiche in ambito agricolo alla L.R. 38/99 tenutosi all'Hotel del Conte

Si è svolto lo scorso martedì a Fondi il convegno atto a presentare le modifiche, approvate lo scorso dicembre dal Consiglio Regionale nell’ambito del Collegato al Bilancio, alla Legge Regionale 38/99.

L’evento, tenutosi presso la Sala Convegni dell’Hotel del Conte, ha visto tra i suoi promotori il consigliere comunale Stefano Marcucci, che ha aperto i lavori, e il consigliere comunale e provinciale Avv. Luigi Vocella, che ha moderato l’intero evento.

A spiegare i dettagli della norma il gruppo tecnico che ha elaborato i punti cardine delle modifiche apportate alla Legge 38, il Prof. Enrico Martinoli, il Geom. Giovanni De Gol e il Dott. Agr. Igor Timpome.

Una serie di modifiche che soddisfano le numerose richieste che tecnici e cittadini da anni manifestavano attorno a questa norma e che oggi hanno trovato piena conferma ed applicazione grazie all’impegno dell’amministrazione regionale.

A chiudere i lavori il Consigliere Regionale Vittorio Sambucci, promotore delle suddette modifiche che afferma:

Ringrazio sentitamente gli ordini professionali degli Archietetti, degli Ingegneri, degli Agronomi e Agrotecnici che hanno patrocinato l’evento. Grazie ai consiglieri di Fondi per aver dato luogo ad un’iniziativa così partecipata. Voglio altresì ringraziare il Sindaco, Beniamino Maschietto, per la sua presenza e per i suoi saluti istituzionali.

Le modifiche alle LR38 rappresentano per me un motivo di grande orgoglio, un tema che ho da subito seguito e per la quale ho presentato una specifica proposta di Legge.

Tutti punti che sono stati poi accolti ed approvati tramite il Collegato. Iniziative come questa rappresentano un valore aggiunto che conferma la validità del nostro lavoro ed impegno.