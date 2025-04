I Consiglieri Vocella e Marcucci (FdI) presentano mozione e chiedono intervento urgente per Via Monticchio dei Monaci

I Consiglieri Comunali Avv.ti Luigi Vocella e Stefano Marcucci, entrambi del gruppo Fratelli d’Italia, hanno richiesto un intervento urgente per risolvere il grave problema di dissesto che affligge Via Monticchio dei Monaci a Fondi.

La strada, come documentato dalle immagini e dalle numerose segnalazioni dei residenti, versa in condizioni di totale abbandono, con un manto stradale completamente dissestato, pieno di buche e avvallamenti che mettono a rischio la sicurezza dei cittadini e danneggiano i veicoli.

È inaccettabile che nel 2025 una strada del nostro comune si trovi in queste condizioni - dichiarano congiuntamente i Consiglieri Vocella e Marcucci. - Questa situazione crea cittadini di serie A e di serie B e non possiamo più tollerarla. I residenti di Via Monticchio dei Monaci hanno il diritto di avere una strada sicura e dignitosa.