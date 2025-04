Domenica 27 Clean Up alla Sorgente di via Acquachiara in memoria di Carlo Livoli

Con Plastic Free continua il nostro impegno in prima linea contro l’abbandono di rifiuti. Dopo le riuscitissime operazioni di Clean Up degli scorsi anni, è in programma una nuova iniziativa per Domenica 27 Aprile, in concomitanza con l’evento nazionale proposto da Plastic Free per la Giornata della Terra - Earth Day 2025.

I Volontari e tutti i Cittadini sensibili alla causa si ritroveranno in prossimità della Sorgente di Via Acquachiara alle ore 9.30. Guidati dalla referente locale Tina Di Fazio, armati di tutto l’occorrente, si rimboccheranno le maniche in un’azione di pulizia del luogo da plastica e rifiuti di ogni genere.

Una mattinata che dedicheremo alla memoria di Carlo Livoli, un Volontario per l'Ambiente venuto a mancare di recente, una persona sensibile che spesso e volentieri ha preso parte alle nostre iniziativa e si è spesa tanto per la difesa del nostro comprensorio da inciviltà e abusi - commenta Tina Di Fazio.

La partecipazione all’iniziativa è gratuita, basterà cliccare sul sito https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/11192/27-apr-fondi e registrarsi come Volontario per ricevere tutte le istruzioni necessarie. L’evento gode del Patrocinio del Comune di Fondi e della collaborazione di Radio Show Italia 103.05 come Media Partner.