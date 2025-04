Tiero (FdI): il sindaco conferma quanto detto da me sul piano di potenziamento del San Giovanni di Dio

Il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto nella comunicazione diramata ai suoi concittadini al termine dell'incontro con il direttore generale Asl Sabrina Cenciarelli non ha fatto altro che confermare quanto da me detto nei giorni scorsi. C'è un piano volto ad integrare a livello di erogazione dei servizi del San Giovanni di Dio di Fondi con quelli degli ospedali di Latina, Terracina e Formia. Si tratta di una collaborazione essenziale che rafforzerà la sinergia tra l'ospedale di Fondi e gli altri presidi della provincia. Stiamo inoltre lavorando per aumentare i servizi dell'ospedale San Giovanni di Dio. Con l'autorizzazione regionale ad assumere ed il progressivo reclutamento degli anestesisti, ancora da completare, il direttore generale dell'Asl di Latina è riuscita a programmare di nuovo le sedute di day surgery multispecialistico per quanto concerne la chirurgia generale, plastica e vascolare, che saranno attivate progressivamente, come si era impegnata a fare in occasione di un incontro da me organizzato qualche mese fa presso l'ospedale di Fondi, al quale hanno partecipato tra gli altri proprio il sindaco Maschietto, il consigliere Marcucci ed il rappresentante De Santis del comitato pro ospedale. A tal proposito intendo anche ringraziare per il buon lavoro che sta facendo il dr. Mario Abbate (Coordinatore A.T. di Cittadinanzattiva). Diamo atto al direttore generale dell'Asl di Latina, Sabrina Cenciarelli, di aver profuso un impegno senza precedenti per potenziare i servizi di questo presidio (come del resto sta facendo per le altre strutture).Cogliamo l'occasione per sottolineare che oltre al day surgery, continua ad essere svolta a Fondi attività multidisciplinare di chirurgia ambulatoriale ed Apa da parte di: oculistica universitaria Terracina, chirurgia generale Latina, chirurgia plastica Latina e chirurgia generale universitaria Terracina. Dopo anni di immobilismo e di tagli ai servizi operati dalle passate amministrazioni regionali di centrosinistra, sull'ospedale di Fondi si torna ad investire. Giudico infine positivamente la costituzione di un tavolo permanente per monitorare costantemente il potenziamento dei servizi. Per quanto mi riguarda posso dire sicuramente che da mesi si è instaurato un rapporto di collaborazione con il manager Asl, (persona peraltro disponibile con tutti) volto proprio a monitorare, proporre e cercare di dare risposte concrete agli utenti (ognuno nel rispetto delle proprie competenze e dei propri ruoli). Il tutto nella prospettiva dell'inserimento del terzo presidio centro Fondi-Terracina nel piano di programmazione della rete ospedaliera regionale. Con il gioco di squadra creato sono sicuro che riusciremo a dare una nuova fisionomia all'ospedale San Giovanni di Dio e a renderlo ancora più funzionale all'utenza di tutto il comprensorio fondano e dei paesi limitrofi.