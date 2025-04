Il consigliere Vocella sull'approvazione della Riqualificazione Energetica del MOF come investimento strategico per il futuro

Accolgo con grande soddisfazione, quale consigliere comunale del gruppo di Fratelli d'Italia del Comune di Fondi, l'approvazione della delibera regionale per l'efficientamento energetico del Mercato ortofrutticolo della nostra città. Questo finanziamento di oltre 34,5 milioni di euro, reso possibile grazie alle risorse del PR Lazio FESR 2021-2027, rappresenta un'opportunità cruciale per il rilancio e la modernizzazione di un'infrastruttura fondamentale per l'economia locale e del centro-sud Italia.

Desidero esprimere un sincero ringraziamento all'assessore regionale all'Ambiente e alla Transizione energetica, Elena Palazzo. La sua costante attenzione e il suo impegno concreto verso il nostro territorio, e in particolare verso il Mof, sono stati determinanti per raggiungere questo importante risultato. L'assessore Palazzo ha dimostrato una profonda comprensione delle nostre esigenze e una spiccata sensibilità verso le tematiche della transizione energetica, mantenendo fede agli impegni presi e destinando una quota significativa dei fondi FESR proprio al nostro Mercato ortofrutticolo, dopo il recente stanziamento per gli edifici comunali.

Gli interventi previsti, che spaziano dall'installazione di impianti fotovoltaici a sistemi di climatizzazione efficienti e opere di riqualificazione edilizia, trasformeranno il Mof in un polo agroalimentare all'avanguardia sotto il profilo della sostenibilità e dell'innovazione, con una significativa riduzione dei consumi e delle emissioni. Come consigliere comunale di Fratelli d'Italia, ritengo che questo investimento rappresenti una grande opportunità di crescita e di sviluppo per Fondi, rendendo la nostra economia più competitiva e pronta alle sfide future. Siamo grati all'assessore Palazzo per la sua dedizione e per aver dimostrato una reale vicinanza alla nostra comunità.

Avv. Luigi Vocella

Consigliere Comunale di Fondi

Gruppo Fratelli d'Italia