Sabato 3 maggio l'ultima conferenza per Fondi 2030 su Urbanistica e Sviluppo del Territorio

Si terrà Sabato 3 Maggio la 17a e ultima Conferenza tematica nell’ambito del ciclo di incontri Fondi 2030 promosso dal Movimento di Partecipazione Politica Fondi Vera. Appuntamento alle ore 18 nella Sede di Via Roma al civico 64, luogo che da Settembre del 2023 ospita ogni mese un approfondimento su un argomento specifico: “Un percorso che ci ha permesso di ascoltare finora oltre 80 voci, di addetti ai lavori, Cittadini, professionisti, Associazioni di categoria, rappresentanti istituzionali. Relatori che hanno accolto il nostro invito partecipando agli eventi organizzati portando la loro esperienza sul campo, le proprie competenze e conoscenze, arricchendo il dibattito” commenta Francescopaolo De Arcangelis, Presidente di Fondi Vera.

Il tema al centro dell’incontro sarà l’Urbanistica, con l’appello che il Movimento ha già lanciato ad Ingegneri, Urbanisti, Architetti, Geometri, ma anche realtà associative e ovviamente residenti, proprio in considerazione del titolo dato all’approfondimento, ovvero “Sviluppo del territorio: processo partecipativo per il futuro della Città”. Segno evidente del principale obiettivo che Fondi Vera persegue: la Partecipazione. La Conferenza sarà introdotta da una Relazione dello specifico Gruppo di Lavoro e dall’intervento della Vice Presidente di Fondi Vera, Valentina Tuccinardi.

La sana urbanistica, ci insegnano, è principalmente cura e non semplice sviluppo della Città, è generatrice di qualità urbana, privilegia la Città pubblica e con essa gli spazi destinati alla vita collettiva, disegna capillarmente funzioni e servizi. Nell’immaginare e disegnare il territorio allora è fondamentale la consapevolezza di come le persone vivono la Città, di quale e come sia la Fondi che si aspettano, come debba funzionare per garantire una buona qualità di vita urbana, e come vada orientato il suo sviluppo. Perché progettazione, planimetrie e grafici seguono e non anticipano, né possono sostituire, quella consapevolezza e quella conoscenza - dichiara il Capogruppo Consiliare di Fondi Vera, Francesco Ciccone.