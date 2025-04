Il nuovo libro dell'autore fondano Luca D'Onofrio: Amélie

Dopo il successo dei suoi romanzi thriller “13 Jeloa” e “13- White Falls”, l’autore fondano Luca D’Onofrio si approccia a una nuova sfida con il suo primo Suspense Romance “Amélie”.

Il testo appartiene alla collana StarRomance (il fuoricollana Romance a cura del Direttore scientifico Annalisa Baeli) e distribuito da Libro.co Italia.

“Amélie”

San Francisco.

Un incidente d’auto stravolge la vita di una famiglia: quella di Donatello Sparvieri, il pugile italiano campione del mondo dei pesi massimi. In quel nefasto evento perde sua moglie Amélie, rimanendo solo con sua figlia appena adolescente. L’uomo cade in una spirale discendente d’alcol e di cattive scelte, mettendo a dura prova il rapporto con sua figlia. Questo, fino a quando dall’Italia non arriva suo nonno Berto, un anziano uomo di quasi novant’anni, burbero e inacidito, per portarli via con sé. Con loro andrà anche il cognato, François. Si ritroveranno a Fondi, una piccola cittadina nel Lazio, tra aranci, ulivi e il mare a fare da sfondo. Ma qualcosa sconvolgerà ancora una volta le loro vite. Amori, drammi familiari e tanto ridere. Tutto questo è Amélie.