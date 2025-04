Grande successo sportivo per la manifestazione pugilistica internazionale tra Belgio e Italia al Palavirtus

Grande spettacolo sportivo ieri sera presso il Palavirtus di via Liguria dove si è svolta una manifestazione pugilistica di carattere internazionale tra Belgio e Italia alla presenza dei campioni olimpionici Angela Carini e Domenico Mirko Valentino.

Il pubblico è stato quello delle grandi occasioni: hanno infatti raggiunto Fondi fan dei big della boxe provenienti da ogni regione d’Italia, tifosi e tantissimi poliziotti, accorsi numerosi per assistere al match tra le Fiamme Oro della sezione Di Caivano e Marcianise e gli atleti della Excelsior boxe di Marcianise, fondata dal famoso maestro scomparso nel 2018 Domenico Brillantino.

A fare gli onori di casa il vice sindaco Vincenzo Carnevale e il giovane presidente della commissione Sport Cristian Peppe che ha fortemente voluto e sostenuto l’evento.

Entrando nel merito della gara, si sono svolti in totale 16 match ai quali hanno partecipato anche tre promettenti atleti di Fondi: Giulia Carocci al suo esordio, Davide Semenzato e Fabio Liccardo che hanno portato a casa tre importanti vittorie, due delle quali prima del limite.

Medaglie che hanno inorgoglito, oltre alla Città di Fondi, la società di appartenenza, la Asd N.P. Boxing Team, fondata dalla pluricampionessa italiana Nunzia Patti, anche organizzatrice del prestigioso evento sportivo assieme al coniuge Rino Pestillo.

La serata è stata l’occasione per assistere ad un evento di grande spessore sotto il profilo agonistico, data la presenza delle Fiamme Oro e dei campioni olimpionici, risultato prezioso anche per far conoscere meglio la Asd N.P. Boxing, team attorno al quale si è generato un bellissimo gruppo sportivo che si allena presso l’Olimpia Club.