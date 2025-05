Partita la seconda edizione de “La scuola incontra i sapori del territorio” dedicata al cioccolato

Torna, a gran richiesta, il progetto “La scuola incontra i sapori del territorio”, promosso dall’Associazione Decant con il patrocinio del Comune di Fondi.

L’iniziativa, ormai giunta alla sua seconda edizione, sta coinvolgendo circa 250 studenti delle scuole primarie, è dedicata al cioccolato e ha preso il via lo scorso 28 aprile.

La prima edizione, che si è svolta tra l’entusiasmo di docenti e ragazzi, è stata dedicata alla produzione dell’olio extra vergine di oliva e ha vissuto momenti di approfondimento in aula, uscite con visita guidata presso le varie aziende di produzione e test sulle attività svolte. Ogni appuntamento ha visto la collaborazione di esperti del settore e il coinvolgimento di produttori affermati. La giornata conclusiva si è svolta presso la sala conferenze del Castello Caetani alla presenza del sindaco Beniamino Maschietto.

La seconda edizione è invece dedicata alla produzione del cioccolato: dalle materie prime, al risultato finale, passando per il processo produttivo. L’obiettivo dell’iniziativa è sostanzialmente quello di stimolare i ragazzi in un percorso sensoriale portando i protagonisti a sviluppare capacità creative, manuali e sociali.

Nel 2022 – spiega Gianni Magliozzi, presidente dell’Associazione Decant - abbiamo ideato questo progetto con l’obiettivo di affiancare i docenti delle scuole di Fondi in un progetto dedicato ai prodotti del territorio e a promuovere una sana, corretta e consapevole alimentazione. La nostra associazione è infatti attiva dal 2013 e dedica il proprio impegno alla promozione enogastronomica e alla valorizzazione del patrimonio ambientale, storico, artistico e gastronomico del nostro territorio. Dopo l’olio EVO quest’anno abbiamo deciso di dedicare il progetto al cioccolato, per stuzzicare il palato e la curiosità degli studenti, sfatare qualche mito e far conoscere realtà del territorio poco conosciute.