Sabato 10 maggio Clean Up alla Fontana della Volpe

Il Gruppo Locale di Fondi dell'Associazione Fare Verde Ets OdV aderisce anche quest’anno alla Campagna Let's Clean Up Europe, operazione attiva in tutti i Paesi Europei.

Attuando azioni di pulizia, si contribuisce a risolvere il problema del littering, ma anche a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla quantità di rifiuti prodotti, sull’importanza della prevenzione e della riduzione degli stessi. E siamo pronti a farlo anche quest'anno. L’appuntamento è per Sabato 10 Maggio alle ore 17,30. Dove? Alla Fontana della Volpe, uno dei luoghi che sono nel cuore della gente fondana e chiediamo possano essere maggiormente tutelati.

Ai Cittadini chiediamo di partecipare con tanta buona volontà e un paio di guanti da giardinaggio, a tutto il resto penseremo noi. Ci teniamo a mantenere alta l'attenzione su questo luogo, perché continua ad essere costantemente deturpato dall'abbandono di rifiuti, di piccole e grandi dimensioni - commenta Milena Trani.

Da anni la nostra Associazione è impegnata sul territorio per fronteggiare il fenomeno, ed in ogni occasione la risposta di altre Associazioni e Comunità locale è stata importante. Per questo motivo invitiamo tutti ad unirsi a noi Sabato 10 Maggio. Un invito in particolare alle famiglie, per avvicinare i più piccoli a determinati valori attraverso azioni di educazione ambientale come quella che proporremo.