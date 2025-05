Il 18 maggio la III edizione di Lagosport con yoga, posturale, canoa e molto altro sulle sponde del bacino lacustre

Torna, per la terza edizione consecutiva, “Lagosport”, la manifestazione sportiva organizzata dal Comune di Fondi per promuovere i benefici dell’attività sportiva all’aria aperta.

Anche quest’anno la giornata si terrà sulle rive del bacino lacustre che porta il nome della città, presso l’A.S.D. Canoa Club Raddotto di via Maginotti, e prevede lezioni gratuite di ben sei discipline differenti.

Sport, natura, attività meno praticate in grado di riequilibrare mente e corpo – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore al ramo Fabrizio Macaro - ma anche socializzazione e relax: Lagosport è un evento unico in zona, che vede la partecipazione di moltissime associazioni sportive ed è adatto a famiglie, giovani, adulti e bambini. L’invito, naturalmente, è a partecipare numerosi e a promuovere, tramite i social e il passaparola, le bellezze naturalistiche della città e l’importanza di fare attività fisica.

Yoga con Raffaella Corte

Alle 10:00 e alle 18:00 sarà possibile praticare yoga con l’insegnante Raffaella Corte. La pratica, immersa nell’ecosistema lacustre e adatta anche ai principianti, sarà perfetta per riconnettersi con sé stessi e con l’ambiente.

Per prenotazioni 347-1812607.

Ginnastica posturale con Christian Visciglia

Doppio turno anche di ginnastica posturale vista lago, alle 12:00 e alle 17:00 con il dott. Christian Visciglia. Per info e prenotazioni 3333368015.

Gambe Leggere con Yailin Insua Socorro

Un’altra bellissima lezione di fitness per riattivare il microcircolo sarà quella a cura di Yailin Insua Socorro. “Gambe leggere” si terrà dalle 11:00 alle 12:00. Per info e prenotazioni 392-7175350.

Zumba con Yoan Ramon Plasencia

Non mancheranno momenti più dinamici come le lezioni di zumba a cura di Yoan Ramon Plasencia. In questo caso saranno ben due i turni disponibili, alle 16:00 e alle 17:00.

Per info 392-4648640.

Kayak experience

Sarà inoltre possibile esplorare le meraviglie del Lago di Fondi in kayak grazie alla A.S.D. Circeo kayak. L’escursione durerà 45 minuti comprensivi di briefing introduttivo. Due i turni disponibili, alle 11:00 e alle 15:30. Per info 320-3128035.

È inoltre possibile prenotare un posto presso l’area pic-nic chiamando il numero 347-8888709 o effettuare prove di canoa

L’evento è organizzato dal Comune di Fondi con il patrocinio del Parco regionale naturale Monti Ausoni e Lago di Fondi. Approfondimenti sul sito www.fondicittaeuropeasport.it/