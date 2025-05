Inaugurata sabato la mostra dei lavori dellâ€™Uni3 in esposizione alla giudea fino allâ€™11 maggio

C’è ancora tempo fino all’11 maggio per ammirare i lavori realizzati nel corso dei laboratori promossi dall’Università della Terza Età di Fondi.

L’esposizione è stata inaugurata lo scorso sabato alla Giudea con un partecipatissimo evento durante il quale si è esibito il coro dell’Uni 3 tra l’entusiasmo, oltre che di docenti e studenti, anche del sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e dell’assessore alla Cultura Vincenzo Carnevale. Nel coro del pomeriggio si è inoltre svolta una dimostrazione dei risultati delle lezioni di primo soccorso svolte in collaborazione con il personale della locale sezione C.R.I. di Fondi presieduta da Mario Di Vito.

In mostra, presso i locali della Giudea recentemente riqualificati grazie ai fondi PNRR, ci sono opere fotografiche, pittoriche, di cucito e ricamo ma anche lavori a maglia e all’uncinetto.

La presidente dell’Università della Terza Età Carmina Sepe invita la cittadinanza a partecipare numerosa per apprezzare il lavoro svolto dai numerosi iscritti durante l’anno accademico.

L’università della Terza Età – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore Vincenzo Carnevale – è una realtà culturale straordinaria. Consigliamo l’esposizione agli appassionati di arte e cucito ma anche e soprattutto a coloro che vorrebbero iscriversi per conoscere più da vicino la realtà accademica. Non è mai troppo tardi per approfondire una passione e l’Uni3 è l’occasione perfetta per tenere allenata la mente, socializzare, inseguire un proprio sogno o coltivare un’attitudine lasciata in disparte per motivi di tempo o di lavoro.