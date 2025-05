Il cantautore fondano Andrea Pestillo, in arte Pestifero, presenta il nuovo singolo "Pesaro"

“Pesaro” è il nuovo singolo di Pestifero, un brano pop scritto dal cantautore fondano insieme a Daniel Riggione e prodotto da Alex D’Errico e Lorenzo Odorizzi per Lab Music Records, con la direzione artistica di Franco Iannizzi.

E’ un racconto sincero e malinconico di un cuore spezzato -spiega l’artista- quello che ti prende allo stomaco quando una cotta si trasforma in un due di picche bruciante. Un pezzo che vibra tra indie pop e cantautorato urbano, con immagini forti e quotidiane: la lista della spesa dimenticata, la birra lasciata a metà, il rossetto ancora sulla felpa. È una colonna sonora per chi ha provato a dimenticare ma ha finito per scriverci una canzone. Diretto, vulnerabile e autentico, questo brano parla di un amore sbocciato prepotente poi perso e infine archiviato nella playlist delle “canzoni da dimenticare”.

Pestifero è lo pseudonimo di Andrea Pestillo (Fondi – Lt), giovane cantautore e musicista che mescola anima e istinto in ogni nota. Classe, carisma e un tocco di ribellione: Pestifero scrive, canta e suona il piano, trasformando storie personali in brani che parlano a una generazione intera. La sua immagine fresca e autentica cattura al primo sguardo, mentre la sua musica lascia il segno. Un progetto indie-pop dal cuore pulsante, pronto a conquistare pubblico e playlist.

