La cittÃ  partecipa all'80esimo Anniversario dalla Liberazione del campo di concentramento di Dachau

Anche quest’anno il Comune di Fondi ha avuto l’onore e il piacere di partecipare alle celebrazioni organizzate in occasione dell’80esimo Anniversario dalla Liberazione del campo di concentramento di Dachau. La cerimonia, come ogni anno, si è tenuta la prima domenica utile dopo la ricorrenza del 29 aprile ossia lo scorso 4 maggio.

Da oltre un quarto di secolo ormai, in ossequio ad un gemellaggio sentitissimo da entrambe le comunità, Fondi prende parte con grande compartecipazione emotiva all’importante ricorrenza, ripercorrendo le orme di una storia dolorosissima per entrambe le nazioni.

Quest’anno, assieme alle massime autorità locali e nazionali tedesche, è stato presente alla cerimonia il consigliere comunale Giulio Cesare Di Manno, orgoglioso di rappresentare la sua città e vivere un evento il cui significato principale è quello di tenere viva la memoria e non dimenticare affinché quanto accaduto non si ripeta.

Un messaggio tutt’altro che banale in un pianeta afflitto, in questi giorni più che mai, da guerre atroci, sentimenti di razzismo sempre più radicati e crimini contro l’umanità.

Particolarmente toccanti, in tal senso, le testimonianze di diversi sopravvissuti al campo di concentramento, tra i quali l’italiano Mario Candotto.

Il campo di concentramento di Dachau - ha infatti giustamente ricordato dal borgomastro di Dachau Florian Hartmann - è diventato un importante luogo di memoria per ricordare le vittime dell'Olocausto e per educare le generazioni future sulla gravità delle atrocità commesse durante il regime nazista. Visitare oggi il campo di concentramento di Dachau è un'occasione per riflettere sul passato, commemorare le vittime e rinnovare l'impegno a combattere l'odio e l'intolleranza in tutte le sue forme.