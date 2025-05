Il Macfrut 2025 rafforza il ruolo strategico del MOF

Lo stand del MOF – Centro Agroalimentare all’Ingrosso di Fondi alla 42ª edizione della fiera internazionale Macfrut, svoltasi a Rimini dal 6 all’8 maggio, si è confermato un punto di riferimento per operatori, buyer e professionisti del settore ortofrutticolo.

Protagoniste dello spazio espositivo le aziende d’eccellenza co-espositrici del MOF: Agrofondi, Italfrutta Di Manno, Del Prete srl, Ortofrutticola Magliozzi e Vaccaro Gino srl. Incontri istituzionali e iniziative dedicate alla promozione delle produzioni locali hanno contribuito a consolidare il ruolo centrale del MOF nel panorama ortofrutticolo, sia nazionale che internazionale.

Temi chiave della tre giorni sono stati sostenibilità, digitalizzazione e internazionalizzazione, a conferma della visione strategica e orientata al futuro del MOF.

Macfrut 2025 – dichiara il presidente del MOF, prof. Bernardino Quattrociocchi – si è rivelata una straordinaria occasione di crescita e confronto. La partecipazione attiva delle nostre aziende e l’interesse dimostrato da operatori e istituzioni testimoniano la forza e la vitalità della nostra filiera. Abbiamo dialogato con numerosi partner italiani e internazionali, raccogliendo stimoli preziosi per nuove collaborazioni e progetti. Il riscontro positivo rafforza la nostra determinazione a investire in qualità, sostenibilità e apertura ai mercati esteri. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a questo successo e cito il Ministro Lollobrigida, l’Assessore regionale Righini e il commissario Arsial Raffa: insieme continueremo a lavorare per valorizzare le eccellenze del territorio e consolidare il ruolo del MOF come punto di riferimento del settore.