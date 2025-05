Ciccone sul ridimensionamento del Servizio Civile che priva i giovani di un’importante opportunità

Dalle Istituzioni sono riconosciuti da anni come un valore aggiunto, molti spazi pubblici ad oggi sono fruibili solo grazie alla loro presenza, e questo vale anche per la nostra Città. Motivo per cui gli Enti Parco Regionali ne impegnano a decine in diversi progetti. E fanno più che bene.

Appare perciò inspiegabile che il Comune di Fondi per l’anno 2025 abbia messo in campo solo il Progetto “Insieme al Museo”, con un massimo di tre candidature, da svolgersi presso il Museo Civico Archeologico di Castello Caetani. Troppo poco, decisamente.

Quattro Progetti, per un totale di 12 posti disponibili, furono attivati nel 2021: 3 nell’ambito “Cura e conservazione biblioteche”, 3 per “Scoprilmuseo”, 3 per “Integra-zione 2020” dedicato ai disabili, 3 per “Accudiamoci”, dedicato all’assistenza agli anziani. Anche nel 2022 furono quattro i progetti promossi per un totale di 12 posti: 3 per l’assistenza anziani, 3 per l’assistenza disabili, 3 per la valorizzazione della Biblioteca, 3 per la valorizzazione del Museo.

Quattro progetti attivati anche nel 2023, con 12 posti: 3 per Castello Caetani e Museo, 3 per la Biblioteca Comunale, 3 per l’assistenza agli anziani, 3 per l’inclusione dei minori fragili. Lo scorso anno il Comune ha chiesto all’Anci Lazio di formare 12 volontari, di cui 6 per il Museo e 6 la Biblioteca. Ma quest’anno saranno solo 3 i nostri giovani concittadini a poterne far parte.

Per incontrare un numero così esiguo di giovani coinvolti bisogna tornare indietro di dieci anni. Nel 2015, infatti, furono solo quattro i ragazzi protagonisti del Progetto “Scenari sostenibili”.

Ci chiediamo il perché di questo ridimensionamento. Questi ragazzi potrebbero garantire orari e giorni di apertura più ampi per la Biblioteca Comunale (escludendo il prestito di libri in assenza di un Dipendente dell’Ente ovviamente), potrebbero aiutare chi ha difficoltà con le nuove tecnologie, potrebbero supportare gli uffici ed essere protagonisti di progetti con altri coetanei - commenta il Capogruppo Consiliare di Fondi Vera, Francesco Ciccone.

Ricordiamo che il Servizio Civile Nazionale ha una durata di 12 mesi e impegna i ragazzi 5 giorni a settimana (per un totale di 25 ore settimanali), garantendo un compenso di 507,30 Euro al mese, e rappresenta un’ottima opportunità per ragazze e ragazzi di età compresa tra i 18 e i 28 anni. Tra l’altro, in molti Concorsi e graduatorie l’aver espletato il Servizio Civile attribuisce punteggi, motivo per cui promuoverlo aiuta concretamente i giovani.