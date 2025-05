Il litorale fondano si aggiudica la Bandiera Blu per il quinto anno consecutivo

Per il quinto anno consecutivo la Fee Italia ha premiato l’intero litorale di Fondi con il prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu.

A ritirare formalmente il titolo presso la sala convegni del CNR, nella Capitale, il vice sindaco nonché assessore alla Cultura e al Turismo Vincenzo Carnevale.

Con la stagione 2025, Fondi concluderà il suo primo quinquennio dedicato alla valorizzazione di un tratto costiero lunghissimo, oltre 9 chilometri lineari, migliorando anno dopo anno l’accessibilità, i servizi, l’attenzione all’ambiente e l’inclusività.

Le migliorie di quest’anno riguarderanno proprio quest’ultimo aspetto: oltre a diversi interventi volti a migliorare l’accessibilità sull’intero litorale, saranno infatti create delle zone che consentiranno un’esperienza completamente autonoma alle persone con disabilità, dal parcheggio all’immersione nelle acque turchesi del litorale di Fondi. Un progetto, quello proposto, che oltre ad essere stato interamente finanziato dalla Regione Lazio, è valso i riconoscimenti “Innovazione Blue Economy 2025” e “Mare 2025”.

Non mancheranno, anche quest’anno, le iniziative di sensibilizzazione ambientale.

Tra le attività in programma c’è infatti un contest che porterà lidi e campeggi a candidare le proprie scelte sostenibili o idee green dando vita ad una vera e propria gara ecologica.

Le cinque migliori iniziative proposte verranno premiate con il riconoscimento simbolico di “Attività amica dell’ambiente – Bandiera Blu 2025”.

In località Tumulito, grazie all’affidamento in gestione di una struttura comunale e di un’area verde, prenderanno forma nuovi servizi e persino un parco pubblico super green. Nuove aiuole adottate da privati grazie al bando “Vogliamo più verde” renderanno alcuni accessi esteticamente più gradevoli e decorosi. Qualche colonnina elettrica in più (Tumulito, Sant’Anastasia, Capratica, Holiday, Salto Covino) agevolerà coloro che hanno già fatto una scelta sostenibile acquistando un’auto elettrica. Mentre il Fondi Fruit Summer, che anche quest’anno si svolgerà in maniera itinerante tra lidi e spiagge libere, avrà il compito di diffondere uno stile di vita sostenibile e compatibile con i principi promossi dalla Fee e dalla Blue Economy.

Ogni anno – commenta il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto – questo riconoscimento è motivo di orgoglio ma anche di maggior impegno e attenzione a tematiche quali la tutela dell’ecosistema costiero, l’accessibilità, la fruibilità e, in generale, la sostenibilità delle scelte turistiche. La Bandiera Blu è il frutto di un lavoro di squadra che continuerà a impegnare tutti: dagli amministratori agli operatori del settore, dai cittadini ai turisti. Il ringraziamento va, quindi, alla mia giunta, ognuno per quanto di sua competenza, ma anche a tutti coloro che con piccole azioni quotidiane contribuiranno a non sporcare, non inquinare e rispettare, oltre che il prossimo, anche il meraviglioso mondo in cui viviamo.

La foto scelta per la campagna mediatica Fondi Bandiera Blu 2025 è di Simona Falconi la vincitrice del concorso fotografico amatoriale promosso dal Comune di Fondi “Fondi da scoprire e da vivere”.