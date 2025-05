Per il 23 maggio, Giornata della Legalità 2025, Associazioni e cittadini insieme

Le lancette ferme alle ore 17.57 di quel 23 Maggio 1992 restano nella storia d'Italia come uno degli attimi più tristi di sempre. Il fatto che questa data sia stata scelta per celebrare ogni anno la "Giornata della Legalità" è un messaggio chiaro e inequivocabile. Siamo fortemente convinti della necessità di continuare a lavorare nell'ottica di costruire una Cultura della Legalità in ogni Cittadino. Anche attraverso iniziative che promuovono come veicolo l'arte, il rispetto per l'ambiente, la socialità.

Gli esempi umani, professionali, valoriali dei Falcone, Borsellino, degli uomini delle Forze dell'Ordine e di tutti coloro che hanno perso la vita in questa perenne battaglia contro la criminalità organizzata nella nostra Nazione non siano vani, non restino numeri da ricordare solo quando la stampa li riporta sotto la luce dei riflettori. Siano piuttosto, ogni istante, fari che illuminano il cammino, anche in ambito associativo e cittadino.

Ogni anno, il 23 Maggio, si celebra la “Giornata della Legalità”, volta alla commemorazione delle vittime di tutte le mafie e di coloro che hanno lottato per la legalità, a volte dando la vita. Obiettivo della Giornata è ricordare a tutti e a tutte che, per una società migliore, occorre combattere ogni giorno, in tutta Italia, contro la mafia.

Fare Verde Fondi in stretta collaborazione con il Presidio Libera Sud Pontino-don Cesare Boschin, Associazione antimafia "Antonino Caponnetto", Il Quadrato Fondi - APS, Obiettivo Comune, Associazione Articolo Ventiquattro, Associazione Culturale Musicinecultura, Fotografichementi e il Magazzino, presenta una Giornata dedicata alla Legalità per il prossimo 23 Maggio 2025 nella nostra Città.

Programma dell'iniziativa:

Ore 10.00-12.00 commemorazione in Via Alessandro Poerio, con testimonianze, interventi, letture, musica, con Scuole e Istituzioni, Forze dell'Ordine e Associazioni;

Ore 15.30-18.30 giochi e laboratori al Parco Falcone in Via Casetta Ugo, con le Associazioni Ambientaliste.

La nostra è una Città molto sensibile alla Cultura della Legalità, ce lo dimostra il forte impegno di tante persone e Associazioni. Quella del 23 Maggio vuole essere una Giornata di riflessione, di presa di coscienza, di condivisione. Con le scuole in particolare, e con chi ogni giorno è in prima linea per garantire sicurezza a tutti noi. Avremo l'opportunità di ascoltare testimonianze forti e toccanti, per questo ci auguriamo che la Comunità risponda con una grande partecipazione - commenta Milena Trani, Presidente di Fare Verde Fondi.

Media Partner Radio Show Italia 103e5.

Tutta la Cittadinanza è invitata a partecipare.