Domenica 25 presentazione del romanzo "Mordere la terra" di Francesco Speranza

Domenica 25 maggio 2025, alle ore 19:00, nella suggestiva cornice di Palazzo Caetani a Fondi (LT), si terrà la presentazione del romanzo Mordere la terra (Narrativa Santelli editore), scritto da Francesco Speranza, pseudonimo dello psicologo Franco Di Manno.

L’evento, patrocinato dal Comune di Fondi, dall’Associazione Pro Loco Fondi, dal Parco Naturale Monti Ausoni e Lago di Fondi e dall’Università della Terza Età Fondi, rappresenterà un’importante occasione di dialogo e riflessione sui temi affrontati nel romanzo, attraverso un confronto aperto tra autore, relatori e pubblico.

Alla serata interverranno:

Francesco Speranza , autore del romanzo

Lucio De Filippis , curatore della prefazione

, curatore della prefazione Stefania Maria Giulia Di Benedetto, direttrice della Pro Loco Fondi, in qualità di moderatrice.

“Mordere la terra” è un romanzo autentico e coinvolgente, che dà voce a una generazione spesso sottovalutata, raccontando sogni, lotte e fragilità di chi cerca, nonostante tutto, di costruire un futuro migliore. Al centro della narrazione, le esperienze di Lorenzo e Donato: due giovani che, dopo tentativi falliti e aspettative disattese, decidono di reinventarsi imprenditori agricoli recuperando i terreni del nonno di Lorenzo, grazie a una legge della Regione Lazio.

Attraverso una storia di amicizia, amore, famiglia e conflitti interiori, il libro affronta con lucidità e sensibilità le difficoltà economiche e relazionali che segnano il presente delle nuove generazioni, senza rinunciare a lanciare un messaggio di speranza e resistenza.

Durante la presentazione si discuterà di tematiche attualissime:

Paure, coraggio e creatività delle nuove generazioni

L’amore e la speranza come forze propulsive dell’agire umano

Il diritto al lavoro, al rispetto, all’indipendenza e alla libertà

La denuncia di un sistema economico precario, segnato da nuove povertà e disuguaglianze

“Possiamo cambiare in meglio. Fate chiasso: non siete soli” è uno dei messaggi forti del romanzo, che invita i giovani a non arrendersi, a rivendicare i propri sogni e a cercare, insieme, un senso e una direzione.

L’autore

Francesco Speranza, alias Franco Di Manno, è medico chirurgo e psicologo, specializzato nei disturbi psichiatrici dell’adolescenza. Di origini contadine, nato a Fondi, ha già pubblicato nel 2023 il romanzo Il ladro di rose con Santelli Editore.

Ingresso libero e gratuito.

Un’occasione imperdibile per chi desidera approfondire, attraverso la letteratura, le sfide e le speranze di una generazione in lotta contro stereotipi e precarietà.