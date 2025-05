Grande entusiasmo e partecipazione premiano il corso "Montare il Cinema"

Ha preso il via il 9 maggio scorso con grande entusiasmo il corso gratuito “Montare il Cinema”, organizzato da Associazione Giuseppe De Santis e Spin Lazio Digital Academy, che fin dalle prime lezioni – che si svolgono a Fondi presso la sede di Spin Lazio in via Appia lato Itri n°44 – ha registrato un’ottima partecipazione e un forte interesse da parte dei corsisti.

Attenzione, curiosità e voglia di apprendere sono stati i tratti distintivi di questo avvio, che ha superato le aspettative degli organizzatori:

I partecipanti si sono dimostrati estremamente ricettivi e coinvolti – afferma l’AD di Spin Lazio S.r.l. Onorato Biasillo – e questo ci conferma l’importanza di offrire percorsi formativi di qualità nel campo dell’audiovisivo. Il successo di questo secondo corso, che fa seguito a quello sul “Sound Design & Music Production” diretto da Lilio Rosato, ci sprona a continuare su questa strada, anche perché tali attività si svolgono in un territorio che, per la prima volta, accoglie opportunità formative di questo livello nel campo dell’audiovisivo, segnando un passo importante nell’ampliamento dell’offerta culturale e professionale nel Sud Pontino.

Il percorso didattico – diretto da Daniel Alegi, filmmaker ed educatore con esperienza internazionale, docente di “Teoria e pratica del cinema” in università e film school negli Stati Uniti, in Svezia e in Italia – è progettato per sviluppare una solida base tecnica e creativa, preparando i corsisti a inserirsi nel mondo del lavoro come montatori, assistenti al montaggio o collaboratori in progetti audiovisivi per cinema, televisione, pubblicità e contenuti digitali. Al termine, i partecipanti avranno acquisito una conoscenza operativa delle principali tecniche di editing, accrescendo così le proprie opportunità professionali nel settore audiovisivo.

Alla luce degli ottimi riscontri, è già in programma un nuovo appuntamento formativo: Daniel Alegi sarà infatti coinvolto anche nel prossimo corso – sempre organizzato da Marco Grossi e con il tutoraggio di Daniele Nardone – dedicato allo storytelling audiovisivo per creatori di contenuti e imprenditori, che si terrà a giugno sempre con frequenza gratuita: un’occasione per approfondire ulteriormente le tecniche narrative che stanno alla base di ogni racconto per immagini e per acquisire strumenti fondamentali per comunicare in modo autentico ed efficace il proprio brand, rafforzare l’identità aziendale e creare connessioni durature con il pubblico attraverso contenuti capaci di emozionare e coinvolgere.

Le iscrizioni per il corso di giugno saranno aperte alla fine di maggio. Le relative informazioni saranno divulgate tramite il sito ufficiale e i profili social di Spin Lazio Digital Academy