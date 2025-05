Nuovo avviso per l'affidamento in gestione del chiosco comunale in localitÃ  Holiday

È stato pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Fondi un nuovo avviso per l’affidamento in concessione per finalità turistiche, culturali e sociali del chiosco in località Holiday. Quattro le finalità a cui dovrà rispondere il progetto presentato:

offrire alla collettività servizi di informazione turistica;

distribuire materiale informativo e didattico;

organizzare attività ludico – ricreative

servizi igienici pubblici;

dare presidio agli accessi al mare riqualificati

Eravamo partiti con largo anticipo – spiegano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore alle Attività Produttive Stefania Stravato – allo scopo di rendere operativi entrambi i chioschi comunali ubicati sul litorale entro l’estate. Mentre il progetto di Tumulito è ormai pronto a decollare con un’attesa inaugurazione già fissata per il 2 giugno, per il chiosco di via Ponte Baratta non abbiamo ricevuto domande in linea con l’avviso. Abbiamo quindi deciso di pubblicare un nuovo bando con l’auspicio di rendere la struttura funzionante il prima possibile.

La struttura ubicata in località Holiday ha grandi potenzialità – aggiunge l’assessore al Turismo Vincenzo Carnevale – l’auspicio è che, con una buona sinergia tra pubblico e privato, si riesca ad offrire servizi mirati e di qualità per rendere il nostro litorale sempre più amato e apprezzato da turisti e cittadini.

La domanda dovrà essere, a pena di inammissibilità, consegnata esclusivamente a mano entro il 22/06/2025, in Piazza Municipio n.1.