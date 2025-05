Grande successo per la giornata finale del progetto "Dall'Aula al Tribunale" simulando un Processo Penale

Si è conclusa con grande entusiasmo e partecipazione, nella mattinata di venerdì 23 maggio, la giornata finale del progetto "Dall'Aula al Tribunale", un'iniziativa di orientamento e formazione giuridica promossa dall'AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati) di Latina, in sinergia con l'Associazione Forense Fondana. L'evento, ospitato presso l'aula del Giudice di Pace di Fondi, ha visto protagonisti gli studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore "De Libero - Gobetti" di Fondi.

Il culmine del progetto è stata la simulazione di un processo penale per omicidio, un'esperienza immersiva e altamente formativa per i ragazzi. Guidati con professionalità e passione dagli avvocati Virginio Palazzo, Presidente dell'Associazione Forense Fondana, Luigi Vocella e Stefano Marcucci, membri dell'AIGA di Latina, gli studenti hanno potuto calarsi nei panni dei diversi attori del processo. Un ruolo fondamentale è stato svolto dal Giudice di Pace di Fondi, Avv. Giovanni Pesce, che ha partecipato attivamente alla simulazione, guidando con maestria il gruppo di studenti che ha rappresentato la 'difesa' degli imputati, offrendo ai giovani una preziosa testimonianza diretta della realtà giudiziaria.

Nel corso della mattinata, in occasione della "Giornata della Legalità", è stato dedicato un significativo momento di riflessione e ricordo per tutte le vittime della mafia.

In particolare, è stata commemorata la memoria dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, figure simbolo della lotta alla criminalità organizzata, il cui esempio continua a ispirare le nuove generazioni.

L'obiettivo del progetto "Dall'Aula al Tribunale" è quello di avvicinare gli studenti al mondo del diritto e della giustizia, fornendo loro strumenti concreti per comprendere i meccanismi del sistema legale italiano e promuovendo al contempo la cultura della legalità.

L'edizione di quest'anno ha confermato la validità di questa formula, registrando un'adesione sentita e un coinvolgimento attivo da parte degli alunni del "De Libero - Gobetti".

Siamo estremamente soddisfatti del successo di questa iniziativa - ha dichiarato l'Avv. Virginio Palazzo. - Vedere l'interesse e l'impegno con cui i ragazzi hanno partecipato alla simulazione del processo, unito al momento di ricordo per le vittime della mafia, è la testimonianza che stiamo andando nella giusta direzione. È fondamentale investire nella formazione dei giovani cittadini di domani, e progetti come questo rappresentano un tassello importante in questo percorso.