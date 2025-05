Mercoledì 25 giugno presentazione della II edizione del "Festival Riviera di Ulisse" a Roma

Alla sua seconda edizione, il Festival Riviera di Ulisse presenta una ricca rassegna di musica classica che si svolgerà dal 22 luglio al 2 settembre 2025 lungo le coste e nelle aree più interne della Riviera di Ulisse, abbracciando i comuni di Fondi, Formia, Minturno e Terracina.

Ideato da Luigi Carroccia e Natalie Gabrielli, il festival aggiunge agli scenari mozzafiato delle montagne a picco sul mare e alla ricchezza del patrimonio archeologico, intriso di storia e mitologia, il suono di musicisti di fama internazionale.

Luoghi scelti con cura per garantire perfezione acustica e programmi musicali che abbracciano un ampio arco temporale, dal barocco al Novecento, caratterizzano il festival: la rassegna costituisce un vero e proprio itinerario di scoperta dei tesori della Riviera attraverso un alternarsi di recital solistici, musica da camera, grande repertorio per pianoforte e orchestra in forma di trascrizione, letteratura e mitologia.

Il 22 luglio a Palazzo Caetani (Fondi) la pianista Angelina Gadeliya, solista e camerista di fama internazionale attualmente capo dipartimento di pianoforte dell’Università del Connecticut UCONN negli Stati Uniti, dà avvio al festival con “Capricci del mare”, un recital pianistico patrocinato dal Comune di Fondi e dal Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi con musiche di autori del romanticismo polacco e le composizioni che richiamano atmosfere marine di Bortkiewicz.

Con il patrocinio dell’Ente Parco Riviera di Ulisse, il 27 agosto il pubblico potrà godere di una passeggiata al tramonto tra i reperti archeologi del Parco di Gianola, dove le antiche rovine di una villa romana di età repubblicana, con affaccio diretto sul golfo di Gaeta, faranno da naturale scenografia agli interventi musicali del giovane e talentuoso violinista Julian Kainrath premiato nel 2022 con il Discovery Prize dall’International Classical Music Awards (ICMA) con sede a Lussemburgo.

Nel chiostro di San Domenico (Fondi) il 29 agosto il vincitore dell'ambito Grand Prix – Queen Mathilde Prize al Queen Elisabeth International Music Competition, Jonathan Fournel, proporrà un recital patrocinato dal Comune di Fondi e dal Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi con grandi composizioni del repertorio pianistico di Bach, Brahms e Liszt.

La suggestiva cavea del Teatro Romano del Parco Archeologico di Minturnae ospiterà il 30 agosto uno straordinario evento realizzato in collaborazione con lo stesso e con il patrocinio dell’Istituto Polacco di Roma e del Comune di Minturno: il direttore artistico del Festival Riviera di Ulisse Luigi Carroccia, vincitore di prestigiosi premi internazionali quali il Premio Abbado e il Virtuoso Prize del Vendome Piano Prize, eseguirà al pianoforte i due celebri concerti di Fryderyk Chopin per pianoforte e orchestra nella versione per quintetto d’archi con l’ensemble dell’Orchestra da Camera di Mantova, un’altra eccellenza della musica classica, vincitrice del Premio Abbiati della critica.

Anche quest’anno, il Festival Riviera di Ulisse, con il patrocinio dell’omonimo parco, proporrà una lettura che intreccia mitologia, letteratura e musica. Alcuni celebri passi della Divina Commedia saranno interpretati dall’attore Giuseppe Pestillo in duo con il chitarrista Sandro Sposito, ospiti il 1° settembre nel Porticciolo Romano del Parco Gianola, per un viaggio di conoscenza e ricerca che accomuna i due grandi viaggiatori della storia: Dante e Ulisse.

Il festival termina il 2 settembre presso la magnifica Villa la Librata (Terracina) con un esclusivo evento a ridosso dell’area archeologica del Tempio di Giove Anxur, sulla cima della montagna dalla quale si gode una vista unica sul mare.

Con il patrocinio della Fondazione Nicola Bulgari, del Centro Studi Americani di Roma e dell’Associazione 04019 di Terracina, il concerto conclusivo vedrà protagonista il Quintessenza Brass con un repertorio interamente dedicato alla musica americana del Novecento, al quale seguirà una cena di gala.

Il Festival Riviera di Ulisse è un viaggio: un itinerario musicale che tocca, tappa dopo tappa, i luoghi più suggestivi del Sud Lazio. In questo cammino tra suoni, storie e paesaggi, la scoperta del territorio si arricchisce anche attraverso il gusto. Al termine di ogni appuntamento ci saranno momenti di degustazione a cura di Gastronomica – Festival del Gusto, partner ufficiale del Festival Riviera di Ulisse, con Slow Food Lazio che guideranno il pubblico nell’incontro tra sapori e saperi locali.

L’edizione 2025 è realizzata con il contributo della Regione Lazio e della provincia di Latina e in collaborazione con FISH - Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap della provincia di Latina.