Domenica 8 giungo il concerto "Armonie" in ricordo del M° Sestino Macaro

A undici anni dalla scomparsa del Maestro Sestino Macaro, l’associazione Ginepro Art, in collaborazione con Edumus – il portale dedicato all’educazione musicale ideato proprio dal Maestro – propone un evento speciale per ricordarlo attraverso ciò che più amava: la musica, l’amicizia e la bellezza delle connessioni umane.

Il concerto si intitola "Armonie", un termine scelto non solo per il suo evidente significato musicale, ma anche per tutto ciò che rappresenta in senso più profondo. Armonie sono le combinazioni di suoni che generano bellezza, ma anche le relazioni tra persone che vibrano all’unisono. È una parola che racchiude valori di affetto, sintonia, rispetto reciproco e memoria condivisa: quegli stessi valori che il Maestro Macaro ha saputo trasmettere ai suoi allievi e colleghi nel corso della sua vita.

L'appuntamento è per domenica 8 giugno alle ore 19.00, nello splendido Cortile della Giudea in via Olmo Perino a Fondi. A esibirsi sarà il quintetto di fiati PentArmonia, composto da musicisti che con il Maestro hanno condiviso non solo il percorso formativo, ma anche legami personali profondi.

Alcuni di loro sono sue ex allieve, altri amici di lunga data: tutti hanno accolto con entusiasmo l’invito a ritrovarsi per rendergli omaggio in musica. Il quintetto è formato da:

Laura Bruciamete e Eliana Chiatti – flauto traverso

– flauto traverso Danilo Florimondo Lidano – clarinetto

– clarinetto Armando Mancin i – sax contralto

i – sax contralto Laura Venditti – sax baritono

Tutti provengono dal Conservatorio Statale di Musica di Latina, dove il Maestro Macaro ha insegnato “Elementi di Composizione per Didattica della Musica", segnando in modo indelebile il percorso artistico e umano di molti studenti.

L’evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Fondi e con il supporto mediatico di Radio Show Italia 103e5. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti, ma è gradita la prenotazione al numero 329 7337393 o via email a associazionegineproart@gmail.com.

Sarà una serata di musica e memoria, in cui le “Armonie” musicali si fonderanno con quelle dell’anima, per ricordare insieme un Maestro che ha lasciato un’impronta profonda nella vita di chi ha avuto il privilegio di incontrarlo.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti:

Facebook/GineproArt | Instagram @GineproArt | www.edumus.com.